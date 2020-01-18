Подготовка в сочинских горах

Четыре лыжника из Коми – Андрей Некрасов, Никита Чупров, Евгений Семяшкин и Владимир Попов – готовятся к отборочным стартам для попадания в состав сборной России и участия в международных соревнованиях. С начала января спортсмены усиленно тренируются в горной местности Сочи.

Тренировочный сбор молодых спортсменов из Коми завершится 20 января. Они тренируются вместе с лучшими атлетами из российских сборных по биатлону и лыжным гонкам. Для плановой подготовки к очередным этапам Кубка мира вскоре на горный сбор приедет и член сборной России устьцилем Илья Семиков.

Руководит группой тренер сборной команды одиннадцатого региона Алексей Филиппов. Пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд Коми он сообщил, что лыжные надежды республики готовятся на высоте 1700 метров в районе Хмелевских озер. Тренер рассказал, что рельеф и хорошее состояние снежного покрова позволяют качественно провести все запланированные нагрузки. Атлеты поднимаются в горы для повышения работоспособности, выносливости и увеличения аэробной производительности. Они последовательно чередуют равномерные нагрузки в разных зонах интенсивности.

Комментируя ход подготовки, лыжник Евгений Семяшкин рассказал журналисту «Республики», что сбор проходит отлично, настрой у спортсменов боевой, не дает грустить и по-весеннему приятная погода. Спортсмен даже поделился видео, на котором суровые снежные покровы ласкает сочинское солнце.

– Из нового в подготовке хотим попробовать спуститься с гор сразу на старты, это должно хорошо повлиять, дать так называемый «эффект гор». Старты у нас пройдут с 22 по 26 января в Кирово-Чепецке. Это будет отбор на чемпионат мира среди молодежи до 23 лет, – пояснил атлет сборной Коми.

В борьбе за места в составе российской команды лыжникам предстоит успешно выступить в спринте свободным стилем, гонках «классикой» и масс-старте.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы ЦСПСК