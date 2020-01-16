Персональная фотовыставка Александра Шульги «От Москвы до самых до окраин Нью-Йорка и Парижа» открылась 9 января в сыктывкарской картинной галерее «Пейзажи Севера».

В экспозиции более тридцати фотографий разных городов, где побывал фотограф. Александр Шульга по образованию горный инженер. Любовь к технике и физике помогли самостоятельно освоить азы фотографии. В юности увлекался фотосъемкой пейзажей, предметов старины, древнерусского зодчества. С фотоаппаратом в руках объездил города и станицы родного края. В студенческие годы по вечерам и по выходным продолжил заниматься любимым делом.

10 января в галерее «Пейзажи Севера» прошла встреча с народным художником Республики Коми, членом Союза художников СССР, заслуженным работником Республики Коми Татьяной Васильевой. Сейчас она живет и работает в Москве и редко бывает в Коми. Встречу с ней организовала Национальная библиотека Коми. Гости мероприятия посмотрели альбомы, созданные Татьяной Васильевой совместно с известным поэтом Галиной Бутыревой, из фондов Национальной библиотеки Коми – «Диалоги» и «Земное небо».

Татьяна Васильева рассказала, как работает над картинами, какие жизненные обстоятельства сопровождали создание той или иной работы, какие эмоции и мысли одолевали автора в этот момент и даже какая музыка звучит в мастерской. Сегодня это произведения Альфреда Шнитке. Под эту музыку Татьяна Васильева пишет индустриальные пейзажи. Но кроме всего прочего, она любит изображать образы небольших северных городков и деревень, виды острова Валаам, Соловецкого монастыря, Великого Устюга и других уголков Севера. В ближайшем будущем у Татьяны Васильевой пройдут выставки в Гостином дворе и Московской городской Думе.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com