Прокуратура проследит за дорогой на Помоздино

Суд удовлетворил иск прокуратуры Усть-Куломского района о ремонте дороги на Помоздино. Аварийный участок требуют привести в порядок к концу ноября этого года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, житель деревни Выльгорт Усть-Куломского района в своем обращении просил предпринять меры по приведению в нормативное состояние покрытия автодороги от районного центра до села Помоздино, поскольку проезд по ней становится невозможным. Проверка установила, что на этой дороге, точнее – участке региональной трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск, действительно имеются выбоины, которые превышают предельно допустимые размеры.

Районная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми и ГКУ РК «Управление автомобильных дорог» обязанности до 30 ноября 2020 года провести ремонт покрытия участка. Суд иск удовлетворил. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

В числе проблемных эта часть автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск (протяженностью порядка 70 километров) уже далеко не первый год. Местами выбоин столько, что они чередуются с асфальтом практически в шахматном порядке. Периодически ремонтируются самые «тяжелые» участки, например, семь лет назад привели в порядок 13 километров на подъезде к Помоздино, которые были настолько разбиты, что пешеходы, шедшие по обочине, уверенно опережали машины. Но основная проблема в том, что дорога Усть-Кулом – Помоздино, на которую к тому же идет большая нагрузка из-за проезда лесовозов, давно требует капитального ремонта. А на это, по подсчетам дорожников, нужно не менее миллиарда рублей.

Анна АЯНОВА

Фото prockomi.ru