«Василей» без Василия

Региональный песенный конкурс посвятили памяти Кузнеч Вася

13 января в селе Усть-Кулом состоялся очередной республиканский фестиваль-конкурс современной коми песни «Василей». На концерте прозвучало 11 песен, прошедших предварительный отборочный этап. Впервые в конкурсной программе была номинация «Молодежная песня». Гран-при завоевали представители района-организатора с композицией «Асланым олöм» («Наша жизнь»). Конкурс был посвящен памяти одного из его отцов-основателей – Василия Чувьюрова, ушедшего из жизни в прошлом году.

Да Винчи из Деревянска

Для жителей Усть-Куломского района «Василей» регулярно становится финальной точкой в череде сменяющих год праздников. Он проходит в старый Новый год, и для устькуломцев собираться в этот день вместе в теплой и душевной атмосфере районного Дома культуры – добрая традиция. В предвкушении музыкального праздника в фойе ДК зрители, как и всегда, охотно позировали для фото на фоне панно с изображением основателей «Василея» – самодеятельных композиторов Василия Лодыгина, Василия Гущина и Василия Чувьюрова. Но на этот раз все проходило с отливом грусти, ведь в сентябре прошлого года из жизни ушел Василий Чувьюров. Ему был 81 год.

Обычно все три основателя лично присутствовали на фестивале в полном составе, но уже в прошлый раз композитор не смог приехать на праздник из родного села Деревянск из-за тяжелой болезни. Тогда глава Коми Сергей Гапликов со сцены районного ДК желал Василию Чувьюрову скорейшего выздоровления. К сожалению, годы взяли свое, но память сильнее смерти. Творческая личность будет продолжать жить в памяти людей, в том числе и благодаря традиции проведения фестиваля.

Композитора знали и любили не только в родном Усть-Куломском районе, но и в республике. Его песни исполняют народные ансамбли и любительские коллективы во всех уголках Коми. По воспоминаниям друзей и близких, он был настоящим мультиинструменталистом, мог играть не только на известных инструментах, но и на необычных, наигрывал мелодии даже не тетивах своих охотничьих ловушек.

Общаясь с журналистами перед концертом, один из первых режиссеров «Василея» и председатель конкурсного жюри нынешнего фестиваля Игорь Скляр рассказал, что Василий Чувьюров был заядлым рыбаком и охотником. Петь он любил так, что даже во время рыбалки исполнял различные номера. Несмотря на общепринятые правила, это не пугало рыбу, а даже наоборот:

– Складывалось впечатление, что все речные просторы и тайга Коми знали и любили его. Однажды мы отправились с ним в лес за ягодами, и он завел в такие дебри, что, казалось, не выберемся точно. По каким звездам и приметам Василий Николаевич нашел обратный путь, для меня так и осталось загадкой. Потом он сам делал чудесное варенье из этих ягод.

С детства Василий Чувьюров наигрывал разные мелодии на двуручной пиле, часами дергая ее хищные зубья и слушая замысловатые звуки. Первый более классический инструмент освоил на лесоповале, куда был отправлен по приказу Сталина в 1952 году. Там, в бараке, будущий коми классик познакомился с украинцем, который постоянно играл на балалайке. От него и научился премудростям общения со струной. После возвращения домой с лесных работ приобрел гармонь и без всяких помощников «разгадал» тонкости игры на ней по самоучителю. Нотную грамоту тоже выучил по книгам из сельской библиотеки. Дальше учился играть на всем подряд.

– Этот человек, казалось, не имеет износа ни в чем. Совершенный талант, всесторонняя физическая, а главное – духовно-нравственная высота. Это вообще был Леонардо да Винчи республиканского масштаба. Постоянно что-то мастерил. Как-то он поделился со мной планами строительства дома на колесе, который должен был вертеться вокруг своей оси. Цель была такой: дом всегда бы смотрел окнами на солнце. Это был настоящий философ, мудрейший человек, – сказал Игорь Скляр.

В новый год на новом автобусе

Уже традиционно «Василей» был разбит на две части. По сути, это два повторяющих друг друга концерта – дневной и вечерний, но итоги с участием вип-гостей подводятся именно во второй половине дня. На открытии вечернего концерта глава Коми Сергей Гапликов сначала теплыми словами вспомнил о Василии Чувьюрове. Его память почтили минутой молчания. Затем руководитель региона пожелал фестивалю дальнейшего развития, отметив, что культуре в Коми уделяется особое внимание:

– Все годы конкурс становился ярче и краше, набирал силу. Сегодня это настоящий праздник любви к родной земле, традициям, языку и культуре предков с богатым содержанием. Мы собрались, чтобы поболеть за наших конкурсантов и, конечно, насладиться талантливым исполнением, звучанием прекрасных произведений. Сегодня праздник – старый Новый год. А на праздники не принято ходить без подарков. Мы с правительством Республики Коми решили преподнести Усть-Куломскому району функциональный подарок – сертификат на приобретение автобуса для Дома культуры.

Сертификат Сергей Гапликов вручил директору учреждения Кристине Апостолиди. Она поблагодарила главу Коми, сказав, что этот подарок просто необходим ДК.

Конкурсную программу предварял также трогательный номер, во время которого исполнялась песня «Пипилисты сöкöл» («Пепельный сокол»), сочиненная Василием Чувьюровым, а на большом экране сменялись фотографии композитора разных лет. После этого номера зрители встали и долго аплодировали в знак прощания с артистом.

Торжество музыки с юбилейным окрасом

Конкурсная программа была насыщена номерами разных музыкальных направлений. Прозвучал даже брутальный этно-рок в исполнении ВИА «Аспект» из Усогорска. На этот раз организаторы ввели новую номинацию – «Молодежная песня». В ней победил Алексей Жилин из Удорского района с песней «Тэ менам» («Ты моя»). Он сам написал слова и музыку. Во время исполнения лирической композиции на сцене рядом с ним раскованно танцевала красивая девушка в черном платье. Зал очень хорошо принял выступление молодого автора.

Между музыкальными номерами, как правило, разыгрываются различные юмористические сценки с участием Деда Мороза (по-коми его называют Кöдзыд Пöль) и других сказочных персонажей. Постоянный участник действа Вась пöль (дед Василий) особенно старательно смешил публику: травил байки, являлся в разных обличиях, пугал ведущих на потеху зрителям. А в одной из интермедий и вовсе вышел на сцену с бензопилой. Ему надо было расцепить руки схватившихся от страха друг за друга ведущих. Старику это удалось, причем обошлось без жертв. Программа праздника была разнообразной, в том числе устроители приготовили интерактивные моменты с участием зрителей. Например, им предлагалось выразительно исполнить ту или иную композицию, звучавшую в разные годы на «Василее». За смелость и талант они получали маленькие презенты с символикой песенного конкурса.

Немало внимания было уделено 65-летию народной артистки Коми Лидии Логиновой, которую многое связывает с «Василеем». В разные годы она была не только ведущей конкурса, но и участницей, в том числе и в качестве композитора. Выходя на сцену, она много шутила, вспоминала былые годы и пела песни. В честь юбилея руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан вручил имениннице походный рюкзак и удочку. Как выяснилось, творческая личность очень любит рыбалку.

– Кто-то называет этот фестиваль «Комиевровидением». А я вот хочу сказать, что это уже даже не «Евровидение», а мировая слава. Даже фестиваль в Сан-Ремо отдыхает. Я весь вечер сегодня своей соседке об этом жужжал. Она отсела потом от меня. А за Лидией Петровной я бегал 33 года, чтобы вручить этот букет, – так своеобразно поздравил Лидию Логинову депутат Госсовета Коми Владимир Косов.

По итогам конкурса третье место заняла композиция «Дзоляник детинка мунö»/«Маленький мальчик идет» (авторская обработка коми народной песни Натальи Кановой) в исполнении сыктывкарского ансамбля народной музыки «Зарни туис» («Золотой туесок»). Второе место досталось песне «Турун пуктöм»/«Сенокос» (музыка Сергея Гусева, слова Петра Попова) в исполнении заслуженной артистки Коми Виктории Пыстиной. Первенствовала песенная композиция «Иван лун»/«Иванов день» (музыка Ирины Любименко, слова Василия Лодыгина) в исполнении вокально-танцевального коллектива «Визув ва» («Быстрая вода»)из села Визинга.

Гран-при и приз зрительских симпатий завоевала композиция «Асланым олöм»/«Наша жизнь» (музыка Александра Уляшева, слова Василия Лодыгина) в исполнении народного ансамбля «Июль» из села Усть-Кулом. Сразу после награждения автор музыки Александр Уляшев поделился впечатлениями с журналистом «Республики»:

– Очень рад, честно говоря, не ожидал. Участвую с 2017 года. Тогда я еще сам выступал. Но я не каждый год попадаю в конкурсную программу со своими композициями. Регулярно отдаю, но не всегда они проходят отбор. Пишу песни постоянно. Вообще мы работаем с сыном, он делает аранжировки и запись самой музыки. Я ему на диктофон играю на гитаре, гармошке и баяне, а он обрабатывает потом, делает минусовки. В этот раз все организовано великолепно. Номера практически все хорошие, что тоже важно. Конкуренция серьезная. Бывает так, что заранее уже можешь определить фаворитов, а на этот раз практически все сильные. Победа для меня не главное, самое важное – чтобы люди услышали песню.

Ярослав СЕВРУК

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