В торговых точках ищут снюсы

В Коми двое подростков оказались в реанимации после употребления никотиносодержащей продукции – запрещенного в Российской Федерации снюса. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.

В целом, по данным МВД, в республике отмечается увеличение фактов потребления снюса несовершеннолетними. В отделах полиции городов и районов зарегистрировано 30 сообщений о нахождении у подростков либо распространении ими, либо употреблении вышеуказанного вещества. Больше всего таких фактов зафиксировано в Сыктывкаре, Эжве, Ухте, Воркуте.

В связи с этим в период новогодних и рождественских каникул сотрудники МВД проводили межведомственные рейды по торговым организациям Сыктывкара и Эжвы. К участию в мероприятиях привлекались специалисты Роспотребнадзора, члены общественного совета МВД, представители средств массовой информации.

Так, 4 и 6 января полицейские посетили 21 торговую точку, которые реализуют табачную продукцию. На витринах этих торговых точек снюсов нет, но на некоторых магазинах имеются наклейки с рекламой никотиносодержащего вещества. При этом продавцы знали о запрете на продажу данного товара, но уверяли, что никотиносодержащую продукцию они давно не заказывают. Однако местные жители сообщили о том, что в некоторых торговых организациях снюсы продаются из-под прилавка.

По итогам рейда, проведенного 6 января, было изъято три единицы никотиносодержащей продукции.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории республики проверено 339 торговых объектов. В 16 из них выявлены факты реализации потребителю никотиносодержащей продукции, находящейся в незаконном обороте, изъято из оборота 1293 единицы продукции.

Напомним, оптовая и розничная продажа снюса – табачной смеси, предназначенной для рассасывания, – запрещена в России с 2015 года, но его продолжают распространять, в том числе через интернет-магазины. Для обхода запрета появились аналогичные смеси, содержащие никотин. Они зачастую продавались под видом конфет, но концентрация никотина в них намного больше, чем в сигарете. В 2019 году появилась информация о том, что такие «конфеты» продавали в школах, в том числе и в Коми.

В конце декабря председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Также МВД и Роспотребнадзору поручено провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации такой продукции в торговых точках.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото МВД Коми