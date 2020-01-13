К Крещению в Коми подготовят 41 купель

В новогодние каникулы – с 1 по 8 января – в городах и районах Коми произошел двадцать один пожар. Это на десять пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом журналистам сообщили на брифинге, состоявшемся 13 января в региональном управлении МЧС России.

Ни одного пожара в новогодние праздники не произошло в социальных объектах: школах, магазинах, интернатах. Все пожары были в квартирах или в частном секторе. На пожарах за первую неделю наступившего года погибли два человека.

Вечером 3 января загорелся деревянный балок в удорском поселке Благоево. Огнеборцы прибыли на место вызова через четыре минуты. После тушения огня во время осмотра места возгорания обнаружен погибший 49-летний мужчина. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Ночью 6 января загорелся частный дом в корткеросском поселке Вомын: погибла женщина 1954 года рождения. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Журналисты поинтересовались, как работают ледовые переправы в республике. Врио начальника управления Олег Нецкий рассказал, что сегодня в Коми открыты 57 ледовых переправ из 92 запланированных. Не открытыми остаются так называемые «промышленные» переправы, по которым возят тяжелые грузы. Все заречные населенные пункты имеют связь с «большой землей».

19 января будет праздноваться Крещение. Всего к православному празднику на реках и озерах Коми запланировано подготовить 41 купель.

– Лед в этом году тонкий, – уточнил Олег Нецкий. – Поэтому пускать к купелям будут небольшими группами. Зеваки будут ждать на безопасном берегу.

Артур АРТЕЕВ

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