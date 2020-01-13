Интинский ледовый корт стал комфортнее

В Инте ледовый корт имени Виктора Жлуктова кардинально обновился благодаря гранту главы Коми.

В прошлом году Инта стала победителем конкурса на организацию мероприятий в честь празднования Дня образования Республики Коми и получила на реализацию предложенных проектов 36 миллионов рублей. Реализация средств гранта главы завершилась в декабре, когда специалисты подрядной компании из Санкт-Петербурга запустили в работу приточно-вытяжную вентиляцию в здании хоккейного корта имени Виктора Жлуктова. Чтобы завершить работы в срок, в течение трех недель бригада работала по 12 часов в день.

С момента постройки крытого ледового корта температура внутри него немногим отличалась от температуры наружного воздуха. Конструкция корта не была герметичной, а отопление имелось разве что в раздевалках. Обычной считалась ситуация, когда температура воздуха на трибунах корта опускалась до минус 14-18 градусов. Из-за холода зрители и болельщики мерзли и не могли массово поддерживать свои команды. Сегодня температура воздуха внутри ледового корта держится в границах от 5 до 8 градусов тепла. Такие комфортные условия обеспечивает работа приточно-вытяжной вентиляционной системы, часть которой установлена над зрительскими трибунами и под ними.

Оборудование является энергоэффективным и соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. Теплоустановки в составе системы не просто прогоняют подогретый наружный воздух, что крайне энергозатратно, а используют рекуперацию тепла. Применение этой современной технологии вместе с точно рассчитанной конфигурацией воздуховодов позволяет быстро создать комфортные условия без негативного воздействия на ледовое покрытие. Режимом работы системы управляет автоматика, которая регулирует положение задвижек в вентиляционных камерах, обороты электродвигателей и работу нагревательных элементов. Для управления используются дистанционные температурные датчики и сервоприводы, наружный воздух, необходимый для подмеса, проходит через специальные фильтры.

Изначально стоимость проекта по обустройству приточно-вытяжной вентиляции внутри ледового корта оценивалась в 17 миллионов рублей. Но в ходе конкурса на выбор подрядной организации сумма снизилась. На сэкономленные 4,5 миллиона рублей для ледового корта приобрели зрительские трибуны на 144 посадочных места, хоккейную форму для двух детских команд, новое электронное табло для хоккейных матчей и для бассейна на шесть дорожек в спортивную школу «Юность». Кроме того, во всех трех интинских бассейнах и во всех спортзалах двух учреждений спорта установлены новые энергосберегающие светильники.

Лина ПЕРОВА

Фото администрации Инты