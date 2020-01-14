Тайны советской цензуры

Ко Дню российской печати в Сыктывкаре открылась выставка «А упало, Б пропало. Словник советской цензуры». Представленная в Револьт-центре экспозиция рассказывает о жесткости и абсурдности цензурных практик в СССР – с первых шагов советской власти и до последнего ее дня.

На каждую букву русского алфавита подобрано слово, за которым спрятаны истории, иллюстрирующие безжалостность советской цензуры, а также примеры гражданского сопротивления ее «красным карандашам». В частности, А – это арест рукописи, Я – магнитофон «Яуза» и культура магнитиздата.

Цензура была не только в СССР. Она появилась во времена древнейших цивилизаций. Так, еще царь Ассирии Ашурбанипал удалял из своей библиотеки клинописные таблички, содержание которых ему не нравилось. Римская цензура активно действовала во времена империи. Первым законодательным актом о цензуре в России был вышедший в 1721 году указ Петра I, предписывающий, чтобы все типографии государства были под ведением святейшего правительствующего синода. Павел I довел жестокость цензуры до крайности, он запретил ввоз в Россию любых иностранных книг, включая ноты.

Абсурдность цензуры в советское время может продемонстрировать одна история. В начале пятидесятых годов прошлого века в 16-м томе второго издания Большой советской энциклопедии появилась некая «Зеленая лягушка» – бесхвостое земноводное из рода настоящих лягушек: «Питается насекомыми и другими мелкими беспозвоночными. Зимует на дне непромерзающих водоемов». История появления дотоле неизвестного в зоологии животного на страницах солидного справочного издания такова. Перед самым подписанием тома в печать (18 октября 1952 года) был арестован 71-летний академик АМН Владимир Зеленин, известный каждому советскому человеку своими каплями. Вот его-то законное место в БСЭ и занял неведомый науке зверь, срочно произведенный на свет сотрудниками издательства «Советская энциклопедия». Так академик стал лягушкой. После реабилитации академика исчезла с лица земли и зеленая лягушка. История в чем-то повторилась, когда в энциклопедии вместо статьи о Берии пришлось увеличивать «Берингов пролив».

Выставка «А упало, Б пропало» привезена из Москвы. Но часть экспонатов нашли в Сыктывкаре. Например, известный фотограф Марк Оникул предоставил настольную лампу-грибок 1953 года, магнитофон «Комета» конца шестидесятых годов и довоенную фоторамку для печати снимков. На вставленном в рамку негативе изображены Сталин и Николай Ежов. Но после того как нарком внутренних дел СССР Ежов был расстрелян, он просто исчез с этого исторического снимка. Позднее, после разоблачения культа личности, также исчезал из фильмов, фотографий, картин и товарищ Сталин. Даже песни, из которых, как известно, слов не выкинешь, лишились сталинизмов. В частности, песня из фильма «Трактористы». В фильме 1937 года «Ленин в Октябре» самым ближайшим соратником Ильича по подготовке вооруженного восстания большевиков, разумеется, был Сталин. Но во времена Хрущева все сцены со Сталиным (актер Семен Гольдштаб) вырезали. Убрали даже упоминания о нем. Например, в оригинале Ленин поручает рабочему Василию: «Бегите к Сталину и Свердлову!» А после Ильич уже говорит: «Бегите к Бубнову и Свердлову».

Простой спичечный коробок, выпущенный в 1930 году на фабрике «Демьян Бедный», не понравился цензорам только потому, что в пламени нарисованной спички кто-то из них разглядел профиль Льва Троцкого. Хотя посетители выставки так и не смогли увидеть этого сходства. А выпущенная в 1937 году школьная тетрадь, на обложке которой была иллюстрация к пушкинскому «Лукоморью» не прошла цензуру из-за того, что если перевернуть рисунок, то закорючка в правом углу похожа на подпись Каменева, а спящие богатыри напоминают убитых красноармейцев. Тетрадь изъяли из продажи, а художников обложки арестовали.

Дополнили экспозицию карта Коми автономии 1923 года (предлагаемые на ней административные границы так и не стали настоящими) и самиздатовские книги жившего в Сыктывкаре математика, историка, участника диссидентского и правозащитного движения в СССР, народного депутата РСФСР Револьта Пименова.

Артур АРТЕЕВ

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