Октябрьский проспект перекроют в феврале

Перекрытие Октябрьского проспекта в Сыктывкаре для проведения масштабного ремонта сетей намечено на 3 февраля, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Напомним, летом 2020 года запланирован ремонт Октябрьского проспекта от его пересечения с улицей Орджоникидзе до улицы Чкалова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Под дорожным полотном на этом участке в ветхом состоянии находится магистральный водовод, снабжающий водой районы от улицы Печорской до улицы Орджоникидзе. Ему около 40 лет, и далее его эксплуатация не гарантирует бесперебойного снабжения домов горожан водой. Там же пролегает устаревшая сеть ливневой канализации, также нуждающаяся в замене.

Ремонт необходимо произвести заранее, чтобы летом заасфальтировать данный участок по нацпроекту и в последующем избежать масштабных раскопок по свежему асфальту.

В связи с предстоящими работами на улицах Карла Маркса и Индустриальной вводится ограничение остановки автотранспорта в целях увеличения их пропускной способности для объезда Октябрьского проспекта на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Красных Партизан, где будет вестись капремонт инженерных сетей.

С 3 февраля вводится ограничение остановки по обеим сторонам на следующих участках автомобильных дорог: улица Карла Маркса от Печорской до улицы Оплеснина; улица Индустриальная от Печорской до места пересечения улиц Морозова и Орджоникидзе.

Для поддержания улицы Индустриальной в надлежащем состоянии каждую ночь будет производиться ее выравнивание грейдером. То же самое касается малой объездной от ТРЦ «Макси» до Дырноса. За этими участками МКП «Дорожное хозяйство» закрепляет два грейдера.

Также заблаговременно будет сообщено об изменениях в работе общественного транспорта и организации дорожного движения на период проведения ремонтных работ.

Работы по ремонту сетей будут разделены на два этапа. Первый – от улицы Орджоникидзе до Красных Партизан – ориентировочно продлится с февраля до апреля. Второй – от улицы Красных Партизан до улицы Чкалова – с апреля до июня включительно.

Лина ПЕРОВА