Новогодняя лыжная битва

28 декабря на базе «Спортивная» в Сыктывкаре прошла традиционная новогодняя лыжная гонка. Несмотря на праздничный статус соревнований, на старты вышли одни из лучших лыжников региона, а победу одержали члены сборной страны.

В день гонки в столице Коми ударил мороз, однако на лыжню в праздничном настроении шли и стар и млад. Старожилы в этот день стартовали с гандикапом (у них было преимущество по времени). В забегах классическим стилем женщины преодолели два круга по полтора километра, а мужчины четыре по полтора. Главный тренер сборной Коми Андрей Нутрихин подбадривал перед стартами спортсменов, среди которых были такие именитые, как Станислав Волженцев, Виктория Мелина, Ольга Рочева и многие другие.

Среди стартующих было большое количество перспективных юниоров. За многих из них пришли поболеть родители. Например, за перспективную сыктывкарскую спортсменку Милену Габушеву переживал ее дед Михаил Николаевич, а одного из лучших молодых лыжников Коми – Эммануэля Мамаджаняна из Удорского района – эмоционально настраивал на гонку отец. Многие подошли к тематической гонке весьма креативно, например, Виктория Мелина надела шапочку Деда Мороза. Сам же бородатый волшебник разгуливал на предстартовой поляне, заряжая позитивом готовящихся к битве на лыжне. Одним из самых колоритных лыжников был сыктывкарец Сергей Шарапов. Ветеран знаменитых «лямпийских» игр, которые традиционно проходят в селе Большелуг, был в охотничьем облачении, но на этот раз предпочел традиционной палке койбедь и лямпам с мехом вполне стандартную экипировку.

Старт соревновательной борьбе дали тоже по-новогоднему: по краям лыжни зажгли мощные огни, которые создали праздничное настроение не только спортсменам, но и болельщикам. Женская гонка вызвала особый интерес тем, что в битве за первенство на лыжне сошлись Ольга Рочева и ее дочь Юлия, которая на данный момент является одной из самых перспективных спортсменок региона. Ольга Рочева также продолжает профессиональную карьеру. В призеры Юлия в итоге не попала, а вот ее мать не оставила шансов конкуренткам и заняла первое место. После гонки она скромно сказала, что ей сильно помогло преимущество, которое давал гандикап. Среди мужчин первыми, взявшись за руки, финишировали член сборной России устьцилём Илья Семиков и ижемец Ермил Вокуев. Спортсмены решили, что в честь праздника стоит вот так «разойтись миром».

Ярослав СЕВРУК

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