«Строитель» не уступил «Трубнику»

В минувшую субботу, 28 декабря, сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель» провел заключительную игру в чемпионате российской суперлиги в уходящем году. Уступая по ходу поединка на домашнем льду «Уральскому трубнику» из Первоуральска, сыктывкарцы сумели отыграться и удержать ничейный счет.

Игра складывалась тяжело для обеих команд. Развернулась вязкая борьба за каждый участок поля, было видно, что встретились соперники примерно равного уровня. Оба клуба находятся в середине турнирной таблицы чемпионата суперлиги, и, естественно, терять драгоценные очки не хотел никто. Забить гол «Трубник» сумел уже на первых минутах матча, а «Строитель» отыгрался лишь в середине второго тайма. Игра так и закончилась со счетом 1:1.

– Это было испытание, через которое нам надо было пройти, – охарактеризовал ледовую битву на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды гостей Алексей Жеребков.

В свою очередь рулевой «Строителя» Павел Франц отметил, что по изначальному плану его подопечные должны были играть первым номером, много атаковать и создавать моменты. Если с первой частью плана все справились, то со второй было хуже:

– Голевые моменты создали, но не реализовали, как обычно. Во втором тайме гости перехватили инициативу. По результату, думаю, мы все-таки приобрели одно очко, чем потеряли два.

Это был заключительный матч «Строителя» в уходящем году, следующий поединок в суперлиге клуб из Коми проведет 8 января в Красноярске с местным «Енисеем».

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com