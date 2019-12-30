Зоя Остапова: «Книги – мой главный советчик и «духовный наставник»

В рамках проекта «Спасибо наставнику!» «Республика» завершает цикл публикаций о жителях региона, ставших настоящими профессионалами своего дела благодаря наставникам. Руководитель лаборатории национальных проблем дошкольного образования Коми республиканского института развития образования, кандидат педагогических наук, заслуженный работник республики Зоя Остапова рассказала о том, как она выбрала профессию педагога и кто повлиял на ее выбор.

– Хорошо, когда в сложные моменты рядом оказываются люди, которые помогают, сопровождают, направляют. И мне на таких людей везет. Именно такие люди стали моими наставниками. На их советы я ориентируюсь. Их поступки и дела становятся примером, – рассказала она «Республике». – Для каждого человека все начинается с детства. Мы живем впечатлениями, доверяем своим родителям, стараемся быть похожими на них. Именно они – мои родители Василий Максимович и Нина Николаевна – для меня были главными наставниками в детстве, а еще старшие брат и сестра. Трудолюбие, аккуратность, самостоятельность, домовитость и ответственность – это качества, сформированные в семье. Именно в детстве появились у меня «наставники», с которыми я не расстаюсь никогда, – это книги. Я до сих пор много читаю, собираю библиотеку из любимых книг. Росла на коми сказках, а также сказках русских писателей, но переведенных на коми язык. На родном языке все усваивается лучше и ближе сердцу. Интересы менялись, но книга до сих пор главный советчик и «духовный наставник» для меня.

По словам Зои Остаповой, ей посчастливилось расти в окружении творческих, мудрых, чутких людей. В школе проходило не только обучение чтению и письму, происходило формирование личности.

– Мои замечательные учителя. Помню всех, грею душу воспоминаниями. Раиса Павловна Шелепанова, моя первая учительница, старалась каждый урок сделать не похожим на предыдущий. Благодаря ей легко и с увлечением я училась читать и писать. Помню, что даже на переменах, когда мы дружно пили чай, она читала нам «толстую» книгу. Чтение с тех пор стало любимым занятием. Я рада, что Раисе Павловне было присвоено звание заслуженного учителя Коми АССР. Ангелина Михайловна Захаренко – мой классный руководитель и учитель русского языка и литературы. Народный учитель России, она делилась своей жизненной мудростью, учила писать творческие сочинения. С любовью вспоминаю учителя коми языка и литературы Татьяну Ивановну Королеву, вдохновенно прививавшую любовь к родному языку. Директором Сторожевской средней школы тогда был Сергей Лукич Куликов. Ветеран Великой Отечественной войны, учитель физики, он писал стихотворения на коми языке для детей и взрослых. То, что меня в школе окружали творческие учителя, я думаю, способствовало формированию этого качества и во мне.

Именно Сергей Лукич определил путь Зои Остаповой в профессию, убедив ее отправиться после окончания школы на учебу в Горьковский пединститут по специальности «Дошкольная педагогика и психология».

– Честно говоря, я никогда не думала заниматься дошкольным образованием, а мечтала о других профессиях. После окончания института меня направили в Республиканский дошкольный методический кабинет при Министерстве просвещения Коми АССР. Заведующей кабинетом была Светлана Сергеевна Белых. Профессионал своего дела, мудрый и требовательный наставник, она предложила мне заниматься сельскими детскими садами, коми и русским языками. Это стало делом всей моей жизни. Получается, если прислушиваешься к советам наставников, то находишь свое призвание. Но верю я и в промысел Божий. И важно быть верным выбранному пути, – пояснила собеседница издания.

После методкабинета была работа в Коми филиале Института национальных проблем образования Министерства образования России под руководством Елизаветы Федоровны Гановой.

– Я до сих пор удивляюсь ее работоспособности, любознательности, жизнерадостности, несмотря на то, что в этом году она отметила свое 88-летие. И сейчас, общаясь с ней, получаю наставления и советы, – поделилась Зоя Остапова. – Аспирантура, кандидатская диссертация – новый этап в жизни, когда появилась возможность брать пример с ученых, влюбленных в свое дело. Научным руководителем диссертации, посвященной методике обучения коми языку, была Зинаида Константиновна Тудвасева. Коми-пермячка по национальности, очень интеллигентная и скромная, ей приходилось сдерживать мою эмоциональность и горячность в отстаивании своих позиций. Не все сразу получалось в диссертации, но Зинаида Константиновна всегда находила нужные слова и аргументы. Коронной ее фразой было: «Не боги горшки обжигают!» Я считаю ее своим учителем и наставником на научном поприще и сегодня.

Важную роль в личностном становлении педагога сыграла Капитолина Вениаминовна Винс, психолог по профессии, бывшая коллега Зои Остаповой:

– С ее помощью я сумела преодолеть стереотипы, которые мешали мне в жизни. Она учила радоваться жизни во всех ее проявлениях, советовала, что «надо уметь быть счастливым человеком». Происходило изменение моих убеждений, хотя все это давалось нелегко, но помогло и в моей личной жизни, и в профессиональной деятельности. Мне повезло, что я общаюсь с таким интересным и неординарным человеком. Активная по натуре, я с энтузиазмом погрузилась в гущу общественной жизни. Общественная организация «Коми войтыр» стала тем местом, где формировался истинный патриотизм и ценностное отношение к коми языку. Я училась у таких людей, как Владимир Тимин, Геннадий Юшков, Мария Кузьбожева. Всех их могу считать наставниками, которые сформировали во мне деятельную любовь к родному языку и родной земле.

По словам педагога, конечно, были люди, чьи советы помогли при создании образовательной телевизионной передачи на коми языке для дошкольников, республиканского праздника для детей на коми языке, разработке программ и методических материалов для педагогов детских садов и во многом другом, важном для профессионального становления.

– Что же в результате? Как помогли мне наставники? Главным своим профессиональным достижением я считаю создание Лаборатории национальных проблем дошкольного образования. В следующем году она будет отмечать свой

25-летний юбилей. И я благодарю всех, кто эти годы помогал мне в реализации творческих проектов, направленных на улучшение качества детства наших детей, особенно тех, кто живет в сельской местности, на популяризацию коми языка в детско-родительской среде, – резюмировала собеседница издания.

Подготовил Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено героиней публикации