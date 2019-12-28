Обратная сторона Александра Сухина

Тушь, перо, бумага, а главное – талант и вдохновение – вот что нужно Александру Сухину для создания уникальных графических работ. Персональная выставка череповецкого художника в канун Нового года открылась в Сыктывкаре. В экспозиции «Обратная сторона», которая заняла один из залов столичного Центра культурных инициатив «Югöр», представлено более ста двадцати его рисунков, навеянных многочисленными путешествиями.

Александр Сухин – художник, путешественник, исследователь, режиссер и философ. На родине он хорошо известен своими графическими работами – в местных музеях состоялось уже несколько его персональных выставок. Сейчас он впервые представил свое творчество в Коми, где побывал в качестве путешественника еще в 2006 году. Помимо многих регионов России Александр Сухин посетил 54 страны.

Александр Сухин считает себя художником не по профессии, а по жизни. Родился в Череповце в 1964 году. С детства увлекался фотографией и живописью, учился в художественной школе, в армии был художником-оформителем, затем работал в художественной мастерской горпромторга и гравером по камню. С 1990-х годов он занимается предпринимательством. Одновременно с этим пишет, фотографирует и путешествует. На родине Сухина иногда называют «череповецким Конюховым» за любовь к экстремальным одиночным путешествиям, в том числе на весельной лодке. На небольшом каяке он прошел Баренцево, Японское и Эгейское моря, Енисей, Лену, Онегу и Печору. Самая «высокая» точка на карте мира, куда ему удалось дойти на веслах, – из Красноярска по Енисею – это почти 74-й градус северной широты. Пересек Южную Америку, путешествовал по Северной Африке и Азии. Недавно увлекся автономными велопутешествиями. Из своих поездок Александр привозит фильмы, где он режиссер, оператор, монтажер и главный герой. Еще одно его увлечение – коллекционирование старинных фотокамер. Сейчас в этой коллекции уже более восьмисот фотоаппаратов.

В графических работах художника – жирафы, зебры, разбегающиеся ящерицы, улетающие в небо птицы. Но образы, созданные Александром Сухиным, не найти в живой природе. Их скорее можно отыскать в математике, микробиологии, физике, минералогии. Дверь в этот причудливый образный мир открыл художнику нидерландский график Мауриц Корнелис Эшер, чьи странные рисунки выстроены по строгим законам логики и геометрии. И другие художники также рисовали такие невозможные в трехмерном пространстве оптические иллюзии с элементами сюрреализма. Это течение в изобразительном искусстве получило название имп-арт (от английского impossible – невозможный). Творчество Александра Сухина близко к этому, но отличается попыткой наполнить странную форму смыслом. Например, к своему рисунку 2014 года «Волшебный карандаш в системе Декарта» автор написал, что древнегреческий ученый Декарт создал трехмерную систему измерений. Она изображена в нижней части работы. А птицы наверху – уже в двухмерном изображении.

– Если смотреть в одну точку, то не увидишь объемного изображения, – пояснил автор. – Смотрите внимательно, чтобы понять глубину картины.

К картине с изображением зебры автор написал пояснение: «Зачастую нам кажется, что есть только две истины: больше белых или черных полос. На самом деле черных полос нет. Это только тени от белых».

В Сыктывкаре выставка Александра Сухина будет работать до 2 февраля.

Артур АРТЕЕВ

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