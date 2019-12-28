Северок и Газ Газыч перебрались на экран

Персонажи книги «Путешествие с Северным газом» стали героями мультфильма

В прошедшую субботу в Ухте состоялась презентация мультфильма «Путешествие с Северным газом» для младших школьников, снятого по одноименной книге. Мультипликационный фильм в доступной и увлекательной форме рассказал о магистральном транспорте природного газа, которым занимается ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В четырех регионах страны большинство школьников уже так или иначе знакомы с Северком, Газ Газычем и мальчиком Димой – кто-то читал книгу «Путешествие с Северным газом», кто-то участвовал в интерактивных играх, викторинах, детских утренниках, которые проводили сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта» в костюмах этих персонажей. В ходе благотворительных и профориентационных акций предприятия три героя этой книжки стали друзьями детей в разных районах Коми, Архангельской, Вологодской и Ярославской областей, побывали в школах и детских садах, во дворах и на летних детских площадках.

Книга «Путешествие с Северным газом» стала подарком для детской аудитории от ООО «Газпром трансгаз Ухта» в честь 50-летия предприятия два года назад. А в этом году проект нашел свое воплощение в мультфильме, который интересно будет посмотреть не только детям, но и их родителям: в простой и доступной форме сказочные герои поясняют, как добывают газ, как доставляют его через многие сотни километров к жилым домам, электростанциям, котельным, заводам, показывают, что такое компрессорные станции, как идет газ по магистралям, и самое главное – знакомят с правилами безопасности при пользовании газом. У мультфильма есть и профориентационная составляющая: в нем рассказывается о людях разных специальностей, которые работают на газотранспортном предприятии.

Облик основных сказочных персонажей в мультфильме не изменился – они идентичны своим книжным прообразам и выполнены в 3D-анимации, а локации вокруг них – в 2D-анимации. Повествование строится по принципу детских обучающих видеопрограмм: сюжетная линия, диалоги персонажей сменяются вставками с полезной информацией в виде слайдов, на фоне которых один из персонажей ведет рассказ-объяснение. Все вместе это создает эффект виртуального путешествия.

Первый показ прошел в Городском дворце культуры Ухты. Премьере сопутствовало интерактивное шоу для школьников, после просмотра мультфильма ребятам предложили ответить на вопросы ведущих. С этой задачей большинство детей прекрасно справилось. Также для зрителей выступили местные танцевальные коллективы «Юнайтед бит» и «Метаморфозы», а в финале был организован танцевальный флешмоб.

Те, кто не имел возможности посетить премьерный показ, смогут увидеть мультфильм, отсканировав QR-код и перейдя по ссылке на официальный сайт ООО «Газпром трансгаз Ухта». Приятного просмотра!

Анна АЯНОВА

Фото Евгения ЖДАНОВА