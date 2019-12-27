Прикосновение к волшебному посоху

В Сыктывкаре открыли ледовый городок и зажгли главную елку Коми

26 декабря Стефановскую площадь столицы Коми заполнили сказочные персонажи, Дед Мороз нашел свой посох и спас украденный Снежной королевой Новый год, а здание Госсовета усеяли тысячи огней. Затем жители и гости столицы стали водить хороводы вокруг главной елки, которую удалось зажечь только с помощью заклинаний мэра.

В этом году вокруг главной елки Коми – 22-метровой зеленой красавицы, привезенной из села Кожмудор Усть-Вымского района, – ледовый городок выстроили по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева». Соответствующее шоу разыграли во время официального открытия. Ведущие в ролях Герды и Кая долго взывали к Деду Морозу, жалуясь на то, что Снежная королева пытается помешать проведению празднования. Дед Мороз в свою очередь отвечал, что не может отыскать свой посох, а без него противостоять злой волшебнице не удастся. Для помощи седовласому дедушке детей просили громче кричать, использовали в том числе и современные средства связи: звонили по смартфону. Посох нашелся благодаря всевозможным танцевальным движениям, которые ребята повторяли вслед за ведущими. В перерывах между номерами собравшихся развлекали лазерным шоу. Яркими огнями и поздравительными надписями было украшено здание Госсовета. В итоге Снежную королеву сильно напугали, и она отказалась от коварных планов.

После долгих переговоров, танцев и лазерных посланий на сцене появились Дед Мороз и Снегурочка. Они стали кричать дежурное: «Елочка зажгись!», призывая детей помогать им. После ряда неудачных попыток оказалось, что нужна помощь других влиятельных людей. На подмогу пришла мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, которая произнесла некие заклинания, прикоснулась к посоху, и произошло то, чего все так ждали: кожмудорская красавица расцвела всеми своими яркими огнями. Ведущие призвали всех водить хороводы, играть в игры и петь песенки. Дети с удовольствием катались с горок и рассекали по льду на коньках вокруг елки. Среди одетых в костюмы было много людей, нарядившихся в крыс. Именно это животное станет символом следующего года.

Обустроены ледовые городки и в сыктывкарских микрорайонах: в Орбите, Давпоне, Верхнем и Нижнем Чове, Лесозаводе, Сосновой поляне и в пригородных поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка.

В других городах и районах Коми также прошли театрализованные открытия ледовых городков. Официальное открытие новогоднего городка в Печоре на Юбилейной площади состоялось 27 декабря. Ранее огни на главных елках зажглись в Инте, Воркуте и Усинске. Практически везде были установлены искусственные зеленые красавицы.

Не обошлось и без небольших эксцессов. Например, елочку в поселке Заполярный пришлось заменить, так как она была настолько куцей, что напоминала скорее какое-то чучело. Это «чудо» даже показали по Первому каналу, чтобы повеселить людей в предновогодние деньки. Мэр Воркуты Игорь Гурьев в итоге распорядился заменить елку, опубликовал у себя на странице «ВКонтакте» фото в стиле «было/стало» и извинился перед местными жителями.

А жители Инты окрестили свою елочку «саблей» и «пизанской башней», потому что каркас изначально был кривым. Интинцы много писали об этом в соцсетях и даже задавали вопрос по этому поводу руководителю города Ларисе Титовец в программе «Детали» на канале «Юрган». Она предпочла отшутиться, сказав, что просто кто-то оборвал у нее веточки. Впрочем, другие жители пишут, что кривизну елочки в собранном виде практически не видно, мол, не нужно наводить смуту на пустом месте.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и vk.com