Мобильный технопарк приступил к работе

В Коми начал работу мобильный детский технопарк «Кванториум» – передвижной центр дополнительного образования школьников всей республики. Первым пунктом назначения, где он остановился на две недели вместе со всем штатом педагогов, стал Усть-Куломский район.

По информации министерства образования республики, педагоги мобильного технопарка проведут для учащихся 5-11 классов практические занятия, обзорную экскурсию, мастер-классы и квест-игры. В них примут участие почти 400 учащихся. Разбившись на группы, школьники под руководством преподавателей познакомятся с виртуальной и дополнительной реальностью, узнают на практике про занимательный Scratch (информационные технологии, робототехника), будут практиковаться в управлении беспилотными летательными аппаратами на специальном тренажере.

Напомним, мобильный технопарк создан, чтобы решить проблему доступности дополнительного образования детей из удаленных районов, реализовать их научно-технический интерес, а также для повышения престижа научных профессий. Это передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием для занятий по следующим направлениям (квантумам), каждый из которых соответствует ключевому направлению инновационного развития Российской Федерации: VR, Промышленный дизайн, Робо, IT, Гео, Аэро.

При помощи оборудования, которое будет доставлять в районы мобильный кванториум, учителя также смогут проводить уроки технологии в новом формате. Кроме того, педагоги ведут дистанционное сопровождение реализации детских проектов.

Мобильный технопарк ежегодно будет обучать 1000 школьников разных районов республики по программам дополнительного образования. Еще 3000 ребят смогут принять участие в мероприятиях, которые будут проходить на базе мобильного кванториума. Часть мероприятий направлена на повышение квалификации педагогов школ и учреждений дополнительного образования региона в инженерно-технической направленности.

В 2019-2020 учебном году мобильный технопарк будет работать в Выльгорте, Пажге, Зеленце, Корткеросе, Сторожевске, Визинге, Усть-Куломе.

Галина ГАЕВА

Фото Минобрнауки РК