В Коми закрыли Год театра

Уникальная возможность увидеть дипломные спектакли студентов трех ведущих театральных вузов страны представилась сыктывкарской публике под занавес уходящего Года театра. С 20 по 22 декабря в рамках Дней творческих вузов России в Коми студенты Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), Государственного института театрального искусства (ГИТИС) и института имени Щукина на нескольких площадках Сыктывкара и в других городах региона показали свое мастерство. Журналист «Республики» побывал на всех студенческих постановках.

В Сыктывкаре спектакли прошли на сценах драмтеатра имени Савина, театра оперы и балета и республиканской филармонии. На масштабные гастроли в Коми приехали около сотни будущих артистов и их преподавателей.

Вечером 20 декабря будущие выпускники института имени Щукина на сцене драмтеатра показали спектакль «Романтики» по пьесе Эдмона Ростана. Пьеса хорошо знакома сыктывкарским театралам – она много лет была в репертуаре местного театра драмы. Сейчас представилась возможность увидеть ее в столично-вузовской постановке. Неповторимый восточный колорит французской комедии придало то, что представляли ее студенты бурятской студии театрального вуза. В последний день гастролей, 22 декабря, совместно со студентами ГИТИСа и ВГИКа ребята отыграли общий класс-концерт, в котором исполнили народные бурятские песни под национальный музыкальный инструмент, прочли драматические отрывки и показали несколько хореографических номеров. На этом концерте будущие бурятские артисты выступали в своих национальных костюмах. Для того чтобы студенты могли показать свою программу в Воркуте, пришлось заказывать авиарейс.

21 декабря в республиканском театре оперы и балета зрители увидели комедию по пьесе итальянского драматурга Карло Гольдони «Кьоджинские перепалки». Этот спектакль – выпускная работа студентов актерского факультета ГИТИСа, мастерской народного артиста СССР Владимира Андреева. Действие комедии происходит в городке Кьоджи, что в восьми милях от Венеции. В этой глухой провинции живут рыбаки, их жены и невесты. Здесь бушуют нешуточные итальянские страсти, причина которых в любовных переживаниях темпераментных итальянцев. В постановке много танцев, музыки и сцен драк.

В этот же день в республиканском драмтеатре студенты четвертого курса ВГИКа представили спектакль «Двенадцать стульев» по роману Ильфа и Петрова. В сюжет были внесены некоторые новшества: инженер Щукин, например, тайно занимался балетом, и Остапу Бендеру пришлось исполнить с ним несколько па в затопленной квартире. Да и фраза «Денег нет, но вы держитесь» органично вписалась в текст романа.

Завершился студенческий театральный десант 22 декабря концертом на сцене Коми республиканской филармонии. Студенты всех трех вузов показали свои таланты: они пели, танцевали, разыгрывали миниатюры, барабанили по столам и невидимым барабанам, читали стихи и прозу.

Учебные театры ВГИКа и Школы-студии МХАТ уже выступали на сцене драмтеатра имени Савина. Дни творческих вузов России в Коми прошли при поддержке министерства культуры, туризма и архивного дела республики, операторами проекта выступили региональный фонд поддержки культуры и искусства и Государственный академический театр драмы имени Савина.

Вечером 22 декабря в театре оперы и балета Коми представили проект «Таланты XXI века». В его рамках одаренные юные музыканты республики получили возможность выступить с симфоническим оркестром театра под руководством дирижеров Романа Денисова и Леонида Привалова. Проект проходит в Сыктывкаре уже в пятый раз, и в этом году он приурочен к Году театра. Событием юбилейного концерта стала презентация концертного рояля Steinway&Sons. В церемонии передачи нового рояля театру принял участие солист Московской филармонии пианист Алексей Мельников.

Артур АРТЕЕВ

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