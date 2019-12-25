За здоровье – против зависимостей

С 2019 года Коми включилась в проведение единого для всех субъектов России социально-психологического тестирования, разработанного департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения страны. Данными исследованиями охвачены все образовательные организации республики (включая школы, учреждения среднего профессионального образования и высшие учебные заведения), в которых обучаются дети, достигшие 13-летнего возраста. В 2019 году тестирование прошли более 43 тысяч обучающихся.

Как рассказала руководитель отдела Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Юлия Живилова, проблема употребления алкоголя, курения, наркомании среди обучающихся стоит на особом контроле министерства образования, науки и молодежной политики региона. Мероприятия по профилактике осуществляются в тесном межведомственном сотрудничестве минздравом и МВД Коми. Ежегодно отслеживаются те образовательные организации республики, в которых наблюдается критическое количество обучающихся с высоким риском вовлечения в зависимое поведение.

Методика единого тестирования позволяет оценить социально-психологические условия, повышающие угрозу вовлечения в зависимое поведение: гипертрофированная потребность в одобрении, подверженность влиянию, принятие асоциальных установок социума и так далее. Также эта методика позволяет выявить ресурсы, активизирующие социально-психологическую устойчивость обучающихся к воздействию факторов риска возникновения зависимого поведения: социальную активность, самоконтроль, самоэффективность.

В этом году благодаря новой методике у специалистов учреждений, организующих профилактическую работу, появилась возможность оказать адресную помощь обучающимся, воздействовать на неблагополучную ситуацию в индивидуальном режиме.

В составе мобильных бригад специалисты центра осуществили выезды в Сысольский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Корткеросский районы, оказали консультативную помощь нуждающимся семьям.

Поиск новых педагогических идей по профилактике негативных явлений в среде обучающихся (алкоголизма, курения, употребления психоактивных веществ) традиционно проходит в рамках республиканского конкурса «Здоровье. Ответственность. Выбор». Лучшие методические разработки размещаются на сайтах министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, на сайте центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, на портале «Открытое образование Республики Коми», где расположен и раздел, посвященный реализуемому в Коми комплексному проекту «Пьянству-net». В этом разделе размещена информация о том, как распознать алкогольную зависимость у близкого человека, в какие организации региона можно обратиться за помощью. Есть и советы для людей, страдающих алкогольной созависимостью, – это близкие человека, злоупотребляющего спиртным. Семья алкоголика вынуждена не только мириться с его образом жизни, но и подстраиваться под него, вырабатывая определенные правила поведения на время запоя родственника. В разделе «Пьянству-net» предложены рекомендации, как не дать алкоголику испортить жизнь семьи. Главный совет – не откладывать обращение к врачу: чтобы избавиться от алкогольной зависимости, требуется квалифицированная медицинская помощь.

Также на портале можно найти и рекомендации о том, когда и в какой форме говорить с детьми об алкогольной, никотиновой и наркотической зависимости, чтобы вовремя предупредить об опасности, но не вызвать повышенного интереса к вредным для здоровья веществам.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото yandex.ru