Подарки от читателей Ленинки

В преддверии Нового года Национальная библиотека Коми и региональное управление федеральной почтовой службы провели благотворительную акцию по сбору подарков постояльцам Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Сыктывкаре.

23 декабря собранные в рамках акции «Добрые сердца» вещи и сладости были переданы в Тентюковский дом-интернат. Напомним, благотворительная акция стартовала 1 декабря. Неравнодушным сыктывкарцам было предложено сделать подарки тем, кто в этом особо нуждается. Акция проводится не первый год, однако в этом году в связи с закрытием здания библиотеки на ремонт у сотрудников Ленинки были опасения, что на нее откликнется не так много желающих.

– К нашей большой радости акция не просто состоялась, а превзошла все самые смелые ожидания, – сообщили «Республике» в библиотеке. – Было собрано более тридцати килограммов презентов, подготовлено более тридцати индивидуальных подарков. Постояльцы учреждения были очень рады подаркам и благодарили всех, кто подарил им частичку новогоднего настроения.

Особую радость у пожилых людей вызвали чайные наборы, зефир, пастила, рукавицы и раскраски. Ребята из сыктывкарского детского сада №114 подготовили подарки и в каждый из них вложили поздравительную открытку. Коллектив «Светла горинка» поздравил постояльцев интерната концертной программой.

Артур АРТЕЕВ

Фото ГБУ РК «Тентюковский ДИПИ»