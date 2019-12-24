«Зеленая суббота» перед Новым годом

21 декабря в столице Коми прошла заключительная в этом году «Зеленая суббота». Акции, на которых собирают бытовые отходы, чтобы потом отправить их на переработку, в республике начали проводить в мае. За это время экоактивисты «заразили» идеей раздельного сбора немало жителей Сыктывкара и Ухты – именно в этих городах проводились «зеленые субботы». Да и сама акция уже давно не ограничена только сбором вторсырья и просветительской работой по этой теме.

На сей раз отходы у желающих сдать их на переработку принимали не на улице, пункт сбора организовали в торгово-офисном здании на Сысольском шоссе, 1/3. Некоторые постоянные участники акции по привычке направились к торговому центру «Парма», но, сориентировавшись, добрались до новой локации. И меньше посетителей «зеленой субботы», пожалуй, не стало, несмотря на то, что проводилась она не в центре города.

– Отходов привезли и принесли очень много, за два часа огромные мешки собрались, – рассказала сыктывкарская экоактивистка Ольга Одиненко, благодаря инициативе которой в Коми и начались акции по раздельному сбору отходов. – Поскольку эта «зеленая суббота» особенная, предновогодняя, мы решили собирать и те фракции, что обычно у нас на переработку не принимают: пластик с маркировкой 6 и 7, полистирол. Произошло это благодаря активистам фитнес-центра «Энергия», они собрали этот пластик. Складировали у себя. И сами же его отвезут на переработку.

Того же полистирола на акцию принесли немало. Судя по всему, среди горожан, что собирали его, дабы сдать на переработку, немало любителей суши – коробочки из вспененного полистирола стопками лежали в фирменных пакетах сыктывкарских «сушилен». Немало было и подложек от мясных продуктов. Ольга Одиненко пояснила, что сыктывкарские экоактивисты самостоятельно отвезут полистирол, а также «шестерку» с «семеркой» в Котлас, на предприятие, где их намерены использовать при производстве стройматериалов. Но лично она рекомендовала бы все же не рассчитывать на то, что прием таких отходов станет регулярным – в желтые баки для пластика их по-прежнему бросать нельзя, поскольку в России пока очень мало производств, где бы нуждались в таких ТКО в качестве сырья. Предприятия пока принимают только пластики с маркировкой 1, 2, 4 и 5. Что-то потом отправляется за пределы региона, что-то перерабатывается на месте. Например, в Сыктывкаре пластиковое вторсырье в производстве используют «Комитекс» и «ГринТехКоми».

– На мой взгляд, лучше сейчас постараться по максимуму отказаться от товаров, упакованных в те виды пластика, которые перерабатывают у нас крайне редко, – высказала мнение Ольга Одиненко. – Ту же курицу, мясо, рыбу можно купить весовые, а не на подложке из полистирола. Если спрос на товары в такой упаковке снизится, от нее начнут отказываться и производители товара.

Еще одно новшество предновогодней «зеленой субботы» – принимали старые зубные щетки, пластиковые карты и рентгеновские снимки. Карты пойдут на производство стройматериалов, из рентгеновских снимков извлекут ценные металлы. Зубные щетки в Сыктывкаре на переработку не берут, но в Москве действует проект «Собиратор», благодаря которому такие отходы начали превращать в разные полезные мелочи. Отвезти щетки в Москву вызвалась активная сыктывкарка.

А регоператор по обращению с ТКО «Ухтажилфонд» взялся доставить на переработку в Челябинск не только обычные, отработавшие свое батарейки, но и батареи от сотовых телефонов, их в Сыктывкаре раньше тоже не принимали.

С осени на «зеленых субботах» принимают стекло (правда, пока далеко не все виды), которое потом уходит на переплавку на стекольные заводы, и, конечно, металл и бумагу – эти виды вторсырья в столице Коми, пожалуй, самые востребованные: вопросов, куда их отправить на переработку, вообще не возникает.

По традиции тем, кто принес на акцию вторсырье, выдавались купоны, за которые потом можно было получить различные полезные экопризы – мешочки-фруктовки, кружки и многое другое. Кроме того, здесь же развернулась небольшая ярмарка, где продавались овощи, специи, сухофрукты, крупы, чай и кофе на развес в свою тару, экологичные средства для уборки дома и многое другое. Этажом выше проходили лекции для детей и взрослых о том, как можно сократить количество отходов, которые человек производит в быту, какие виды вторсырья идут на переработку.

Также в ходе акции прошли предновогодние мастер-классы. Ольга Одиненко, будучи по профессии флористом-декоратором, учила детей делать из еловых лап новогоднюю елочку-гнома, а взрослых – плести рождественский венок из веточек разных хвойных растений на основе сена.

– Это альтернатива пластиковому венку, его можно будет повесить на стену или дверь, положить на стол. Если такой венок будет висеть на стене, то вид он не потеряет до февраля, – рассказала экоактивистка. – Часто новогодние композиции, чтобы они подольше не осыпались, делают на основе флористической губки, пропитанной водой, но если вы хотите украсить свой дом действительно экологично, то лучше ее не применять – флористическая губка не разлагается в природе. Так что лучше поставить новогодний букет в вазу с водой или воспользоваться кензаном – специальным держателем для растений, используемым в икебане, его потом тоже можно опустить в емкость с водой.

Движение «Эко-тайм-Коми» существует уже около года. По мнению Ольги Одиненко, сыктывкарцы идеи раздельного сбора мусора, ответственного обращения с ТКО принимают очень хорошо:

– Люди у нас стремятся к чистоте, это заметно по сравнению с некоторыми другими городами. Например, я недавно была в Воронеже – город-миллионник, возможностей для раздельного сбора куда больше, рядом множество заводов, перерабатывающих вторсырье, даже тетрапак, который у нас пока не принимают. При этом в городе под вторсырье стоят только сетки для пластиковых бутылок, возле баков отходы абы как навалены. У нас, мне кажется, горожане куда ответственнее, в «зеленых субботах» всегда много участников, и баки для раздельного пластика и бумаги, установленные в городе, быстро наполняются.

Анна ПОТЕХИНА

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