В Коми могут появиться «города трудовой доблести»

Автор: Редактор 24.12.2019

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин предложил увековечить подвиг тружеников тыла и учредить звание «Город трудовой доблести». Соответствующий документ уже внесен в Госдуму и в приоритетном порядке будет рассмотрен на заседании российского парламента в январе. Президиум Госсовета Коми единогласно поддержал эту инициативу и даже наметил ряд городов в республике, достойных носить это звание.

В законопроекте говорится, что «звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города. И проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Как отметила на брифинге, комментируя эту инициативу, председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, в республике тоже есть города, которые принимали самое активное участие в снабжении сырьем и топливом фронт и предприятия в тылу в период Великой Отечественной войны.

– Конечно, наша республика не производила оружия, но здесь добывали уголь, нефть, заготавливали древесину, страна нуждалась в таких ресурсах. И именно в этот период благодаря труженикам тыла развивались такие города, как Воркута, Инта, Ухта, строилась Печорская железная дорога. В фонд победы наша республика внесла очень весомый вклад: девять миллионов тонн угля, 580 тысяч тонн нефти, 15,5 тысячи тонн асфальтита и 22 миллиона кубических метров древесины. Жители республики обеспечивали работу предприятий в военный период. Думаю, что побороться за это звание могут Воркута, Инта, Ухта и Печора, поскольку тогда строилась Печорская железная дорога и по железной дороге доставлялись все эти виды топлива и сырья.

По словам спикера парламента, как только закон будет принят, депутаты в заявительной форме будут ходатайствовать о присвоении тому или иному городу звания «Город трудовой доблести».

– Советский Союз превзошел гитлеровскую Германию с ее сателлитами именно за счет мощного тыла, – отметил депутат Владимир Косов. – Работали все, чтобы помочь фронту. Поэтому позиция президента – не просто позиция патриота, это позиция, которая позволит увековечить память тех людей, кто отдавал все силы, работая на победу, увековечить память городов и поселков, без которых не было бы Великой Победы.

Его коллега Леонид Вокуев предложил сразу подготовить и сам проект со списком городов республики, достойных звания. И в первую очередь включить Воркуту, которая спасала блокадный Ленинград.

– Почему только Воркута? Инта первой стала поставлять уголь, – возразил вице-спикер парламента Василий Смалий.

Но, как пояснили юристы Госсовета Коми, сначала закон все-таки должен вступить в силу и только потом можно будет формировать список городов, достойных этого звания.

Галина ВЛАДИС

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