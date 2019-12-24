Благое дело от нефтяников

«РН – Северная нефть», дочернее общество НК «Роснефть», на протяжении многих лет сотрудничает с социальными учреждениями Усинска. В 2019 году нефтяники по традиции поддержали значимые проекты в здравоохранении, образовании и спорте.

В Новый год принято радовать друзей подарками, исполнять заветные мечты близких. Так поступила и «РН – Северная нефть», направив накануне праздников благотворительную помощь своим давним партнерам. Средства на покупку оборудования и инвентаря, материально-техническое обновление получили спортивный комплекс «Нефтяник», отделение реабилитации (центр «Берегиня»), детский дом и дошкольные образовательные учреждения.

Сотрудничеству нефтяников и «Берегини» больше десяти лет. За это время «РН – Северная нефть» помогла центру решить ряд проблем: отремонтировать помещения, обновить кабинеты ЛФК и массажа, оборудовать комнату релаксации, закупить материалы и инструменты для занятий арт-терапией. В этот раз средства нефтедобывающего предприятия пошли на приобретение интерактивной панели для коррекционных занятий с юными посетителями центра и комплектующие для наборов арт-терапии и рисования в стиле эбру.

– Комплекс с сенсорным дисплеем повысит эффективность реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, поможет ребятам в развитии памяти, речи, внимания, восприятия окружающего мира, – рассказала заведующая отделением реабилитации Светлана Гончарук. – Предприятие регулярно участвует в реализации значимых для нас проектов, и мы очень благодарны «РН – Северная нефть» за многолетнюю теплую дружбу.

Усинский детский сад №10 направит адресную помощь нефтяников на приведение в соответствие новым нормам СанПиНов буфетных комнат в четырех группах. В помещениях для приготовления и приема пищи будут установлены новые секционные ванны (мойки) и шкафы из нержавеющей стали.

– В 2020 году саду предстоит пройти плановые проверки, поэтому обновление материально-технической базы – наша главная задача, – отметила заведующая детским садом Наталья Новоселова. – Сотрудничаем с «РН – Северная нефть» уже девять лет и каждый год получаем от нефтяников большую помощь. Благодаря предприятию наш детский сад в прошлом году стал федеральной опорной методической площадкой дополнительного образования.

Этот статус детсад №10 получил после открытия СТЭМ-лаборатории: инновационной образовательной площадки, которая позволяет обучать дошкольников естественным наукам, математике, творчеству и даже мультипликации.

В 2019 году «РН – Северная нефть» помогла усинским детским садам №12 и №23 обновить мебель и оборудование, спортивному комплексу «Нефтяник» – приобрести новый ковер для вольной борьбы, звуковую аппаратуру и осветительные приборы для спортзалов, детскому дому – универсальные кухонные комбайны и ноутбуки с учебными программами.

«РН – Северная нефть» оказывает учреждениям Усинска адресную поддержку. Такой подход дает видимые результаты: дочернее общество «Роснефти» планомерно решает конкретные социальные вопросы, повышая качество жизни усинцев. В 2020 году предприятие продолжит активную работу в этом направлении.

Эдуард НИКОНОВ

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