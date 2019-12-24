Территория поддержки

Уже более 20 лет компания «Газпром» – стратегический партнер Республики Коми. Первое соглашение о сотрудничестве было подписано в конце 1999 года на пять лет, и с тех пор такой договор оформляется регулярно. Соглашение предусматривает совместную работу в развитии газоснабжения Коми и России в целом, в подготовке кадров для газовой отрасли, участие компании в научной деятельности вузов республики и другие направления. Одно из важнейших – социальное партнерство газовиков и руководства региона.

Все эти годы компания служит примером социально ответственного бизнеса, при ее поддержке в республике строятся и ремонтируются спортивные объекты, приводятся в порядок учреждения культуры и здравоохранения, школы и детские сады.

В декабре текущего года в Сыктывкаре состоялась рабочая встреча главы Коми Сергея Гапликова и генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александра Гайворонского, на которой были подведены промежуточные итоги реализации программы социального партнерства в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и ПАО «Газпром» в 2018-2019 годах.

В прошлом году финансирование со стороны газовиков по данному соглашению составило 612,3 миллиона рублей. За счет этих средств была отремонтирована взлетно-посадочная полоса в аэропорту Ухты протяженностью 2650 метров. Для города это было чрезвычайно важно, поскольку из-за плачевного состояния «взлетки» стоял вопрос о том, что Ухта вообще не сможет принимать самолеты. Кроме того, было отремонтировано место стоянки воздушных судов и само здание аэропорта: отреставрировано художественное панно, украшающее зал прилета и регистрации, установлен вентилируемый фасад с утеплителем, смонтированы новые системы видеонаблюдения, вентиляции, пожарной сигнализации, реконструированы водопроводные, канализационные, электрические и тепловые сети.

Также в прошлом году начался капитальный ремонт Ухтинской городской больницы №1. За счет средств ПАО «Газпром» были полностью обновлены онкологическое, отоларингологическое отделения, отделение функциональной диагностики и инфекционный корпус. Сделана частичная перепланировка с отделочными работами, заменены окна и двери, а также вся «начинка» для поставки коммунальных ресурсов – тепла, света, воды, обновлены пожарная сигнализация, телефонная сеть, система кислородоснабжения и палатной сигнализации. Кроме того, отремонтирована система вентиляции, кровля терапевтического корпуса, установлено три современных лифта, совместно с минздравом Коми на условиях софинансирования приобретено новое медицинское оборудование на сумму более четырех миллионов рублей.

В 2019 году социальное партнерство было продолжено – сумма, выделенная по соглашению между компанией и регионом, составила 617,57 миллиона рублей. За счет этих средств продолжили приводить в порядок городскую больницу в Ухте, капитальный ремонт в декабре этого года начат в терапевтическом корпусе, отделениях травматологии и неврологии.

Также начался капремонт Ухтинской детской больницы, где приводят в порядок все три этажа основного здания и пристройки. Работы завершатся к маю 2020 года.

Капитальный ремонт идет и в межтерриториальном родильном доме Ухты, где обновляются выписное отделение и приемный покой с входными группами. До сих пор переходить из основного корпуса в пристройку можно было только через подвал – теперь появится наземный переход. И.о. главного врача роддома Эдуард Венедиктов рассказал, что в ремонте здание нуждалось уже очень давно, но средств на это в бюджете не находилось. Теперь же благодаря социальному партнерству с газовиками роддом в Ухте будет отвечать всем современным требованиям комфорта и безопасности.

В 2019 году началась долгожданная реконструкция Центра творчества имени Генриха Карчевского. Это весьма значимое для горожан место: многие ухтинцы в детстве посещали кружки и студии при этом учреждении, а после водили сюда своих детей и внуков. Но здание центра, построенное еще в 1951 году, давно обветшало, так что во многих его помещениях уже было просто опасно находиться, к тому же оно перестало отвечать современным требованиям. В нынешнем году началась реконструкция здания, которое, сохранив исторический облик, должно стать красивым, комфортным и безопасным для его посетителей. Занятия кружков и секций временно перенесены в другие учреждения города, вернутся они в обновленный центр в конце следующего года.

В обновлении нуждается и парк, окружающий центр. Это одно из любимых мест прогулок горожан, и нужно, чтобы оно тоже выглядело достойно. Весной следующего года планируются работы в парковой зоне, и главная задача та же, что и при реконструкции здания центра: парк должен остаться узнаваемым, сохранившим свои знаменитые сосны, но при этом стать современнее и комфортнее для посетителей. Также в следующем году планируется ремонт зоопарка, в котором поменяют кровлю, фасад, двери и окна, внутреннюю отделку.

По инициативе ООО «Газпром трансгаз Ухта» при финансировании ПАО «Газпром» благоустраиваются общественные территории, спортивные объекты. Пожалуй, самый масштабный и известный проект последних лет – благоустройство набережной Газовиков. Благодаря этим работам пространство вдоль реки Чибью превратилось в территорию, которой позавидовали бы многие российские и европейские города. Преображение набережной – один из ярких примеров того, как в достаточно короткие сроки может в лучшую сторону меняться облик современного города.

Работы на набережной Газовиков начались в 2018 году. Проект стал победителем всероссийского конкурса благоустройства малых городов и получил дополнительно сто миллионов рублей на реализацию в дополнение к благотворительным средствам, выделенным ПАО «Газпром». 1 сентября 2019 года состоялось открытие первой очереди набережной, 19 октября – второй очереди. Весной 2020 года завершится третий этап благоустройства.

После завершения работ длина набережной составит около двух километров. Уже сейчас она стала центром притяжения горожан всех возрастов, поскольку здесь и прогуляться приятно, и можно интересно провести время. Вдоль реки появились площадки для мини-футбола, бадминтона, настольного тенниса, воркаута, велодорожка, детские площадки с песочницами, веревочными городками, качелями, каруселями и гигантским конструктором «Лего», а также амфитеатр, где в теплую погоду проходили танцы, сейчас он тоже не пустует. На набережной обустроено хорошее освещение – подобных территорий по уровню благоустройства в Ухте пока не было. При этом набережная не смотрится чужеродной для промышленной столицы Коми, она очень естественно вписалась в ее облик. В дальнейшем по планам преобразиться должна набережная Нефтяников, находящаяся на другом берегу реки. Эта идея будет реализована за счет нефтяников. У этих территорий будет общее пешеходное пространство, соединенное мостами.

По инициативе ООО «Газпром трансгаз Ухта» обновляется и еще одно очень значимое для ухтинцев место – мемориал «Вечный огонь». Прошедшей осенью завершился третий этап ремонта, работы ведутся силами сотрудников управления по эксплуатации зданий и сооружений Общества. С 2014 года предприятие выделяло благотворительные средства на обновление мемориала, с 2017 года на это направляются добровольно пожертвованные средства сотрудников предприятия, собранные в рамках благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы». В целом на реконструкцию мемориала направлено более девяти миллионов рублей.

Сейчас на мемориале заменены бордюрные камни, гранитные плиты, тротуарная брусчатка, выполнены работы по прокладке кабелей под подсветку памятника, окрашена стела. Постепенно благоустраивается территория у памятника.

– «Вечный огонь» – всеми узнаваемый мемориал, который имеет особое значение и высочайшую ценность для горожан. Именно поэтому мы так основательно подошли к его ремонту и реставрации. Тем более накануне большой даты – 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский.

В 2020 году, когда планируется завершить работы, возле мемориала появятся новые постаменты под орудия из гранитных плит, будут отреставрированы мемориальные тумбы у памятного знака, смонтирована подсветка, установлены флагштоки, скамейки, урны.

Среди перечня позитивных изменений – завершение второго этапа программы развития лыжно-спортивной базы «Сияние Севера» в ухтинском поселке Шудаяг. Предприятие эксплуатирует эту базу с 1987 года, и благодаря вложенным средствам там появились детская площадка, асфальтовая дорога, каток. Сейчас база модернизируется, проводится перепланировка территории и административного здания. 22 декабря состоялось открытие горнолыжного спуска.

В ходе обсуждения промежуточных итогов реализации программы социального партнерства Александр Гайворонский поблагодарил главу Коми за личный контроль этого направления. Сергей Гапликов, в свою очередь, расставил приоритеты на следующий год: завершение работ, начатых в 2018-2019 годах. Активное социальное партнерство ПАО «Газпром» и республики продолжится.

Следить за позитивными изменениями можно в группе #новаяухта

Анна АЯНОВА

Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта»