Скрепки дружбы и мира

Более тридцати бронзовых «Скрепок» по итогам года вручили национально-культурным объединениям, движениям и землячествам Коми. «Скрепка-2019» – так называется мультинациональная новогодняя премия, которая вручается за активную работу в деле укрепления мира между народами Коми. Церемония награждения лауреатов премии прошла 20 декабря в Доме дружбы народов республики.

В этом году было установлено семь номинаций, в каждой из которых определилось несколько победителей. В номинации «Хранитель традиций» были представлены: межрегиональное общественное движение «Русь Печорская», Сыктывкарское представительство национально-культурной автономии украинцев, региональное общественное движение «Землячество коми-ижемцев «Изьватас», Сыктывкарская городская болгарская национально-культурная автономия, Национально-культурная автономия венгров.

В номинации «Этновоспитание» скрепки вручены Коми региональному общественному движению «Русский мир», Немецкой национально-культурной автономии Коми, межрегиональному общественному движению «Коми войтыр», чувашской национально-культурной автономии «Нарспи».

В номинации «Благотворительность» были представлены Коми региональная общественная организация «Объединение азербайджанцев в Республике Коми», региональная общественная организация национально-культурная автономия «Азербайджан», общественная организация национально-культурная автономия дагестанцев «Народы Дагестана».

Победителями в номинации «Наставничество» стали Коми региональная общественная организация «Еврейская национально-культурная автономия», общественная организация казаков в Республике Коми «Особый Северный казачий округ», Коми региональное общественное движение «Землячество «Прилузье», общественная организация «Офицеры России» в Республике Коми.

Победители в номинации «Национальный колорит» – региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России», Национально-культурная автономия грузин Святого Ильи Праведного в Сыктывкаре, Коми республиканская национально-культурная автономия цыган, Региональная общественная организация национально-культурная автономия татар.

В номинации «Очумелые ручки» победили Вятское землячество, Удорское землячество, Общественная организация белорусская национально-культурная автономия в Республике Коми.

В номинации «Надежное плечо» были награждены общественная организация национально-культурная автономия коми-пермяков, представительство Терского войскового казачьего общества, региональное общественное движение «Коренные женщины Республики Коми», Вологодское землячество.

Помимо вручения «Скрепок» в этот вечер были объявлены победители республиканского конкурса на лучшее освещение вопросов гармонизации межнациональных отношений «Мы – вместе». Победителем по теме «Укрепление национального согласия» был объявлен журналист газеты «Республика» Артур Артеев. Победителем по теме «Ловъя кыв/Живой язык» стал журналист газеты «Коми му» Павел Симпелев.

Участники церемонии сидели за накрытыми новогодними столиками. Многие пришли в национальных костюмах. В перерывах между награждениями выступали артисты и творческие коллективы из разных автономий и землячеств: народные артисты Республики Коми Петр Шучалин и Василий Рочев, танцевальный коллектив «Танцкрайз», народный ансамбль казачьей песни «Вольница», танцевальная группа «Аракс», певец – представитель белорусской национально-культурной автономии Артемий Барсуков.

Артур АРТЕЕВ

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