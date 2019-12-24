Больше света пешеходам

Состояние пешеходных переходов на дорогах региона обсуждалось на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства Коми Константина Лазарева. По информации ГИБДД региона, из 2063 пешеходных переходов в республике недостатки имеют 1192 перехода. Основные недочеты: недостаточное освещение, отсутствие пешеходных ограждений, искусственных неровностей, светофоров Т7.

Как сообщил представитель регионального управления ГИБДД Борис Кузнецов, в 2019 году в рамках осуществления надзорных полномочий госавтоинспекция выдала более 170 предписаний об устранении недостатков в содержании пешеходных переходов, возбуждено 61 дело об административных правонарушениях, более шести тысяч водителей привлечены к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе. Наказаны 20 тысяч пешеходов, нарушивших правила дорожного движения. Но при этом аварийность с участием пешеходов находится на довольно высоком уровне.

За 11 месяцев этого года зафиксировано 240 ДТП с участием пешеходов, 15 человек погибли, 236 получили ранения. По мнению сотрудников ГИБДД, порой собственники дорог невольно создают предпосылки для возникновения таких ДТП. Докладчик привел пример: несколько месяцев назад администрация Ухты оборудовала новый пешеходный переход, из всех возможных мероприятий собственник дороги ограничился лишь установкой соответствующих дорожных знаков. Ни искусственных неровностей, ни светофоров Т7, ни других технических средств, привлекающих внимание водителей, установлено не было. В итоге на этом пешеходном переходе уже зафиксирован наезд на пешехода.

Если установка перильных ограждений или искусственных неровностей – мероприятия дорогостоящие, то нанесение дорожной разметки не требует больших затрат. Тем не менее с некоторыми собственниками дорог и из-за дорожной разметки приходится вести борьбу. Так, например, по данным ГИБДД, в Усинске руководство города приняло решение не наносить дорожную разметку в этом году.

Хотя нанесение дорожной разметки является обязательным требованием, направленным на обеспечение безопасности. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Усинска привлечено к административной ответственности за отсутствие дорожной разметки, ему выдано предписание, за неисполнение этого предписания управление было наказано, соответствующая информация направлена в прокуратуру.

– Что еще надо сделать госавтоинспекции, чтобы на дорогах Усинска появилась разметка? – не без возмущения спросил представитель ГИБДД.

В Печоре иная ситуация – разметка наносилась краской. Работы были выполнены летом, но к сентябрю разметка была уже почти не видна. В связи с этим Борис Кузнецов призвал использовать при нанесении разметки современные износостойкие материалы.

Еще одна серьезная проблема – освещенность пешеходных переходов. В настоящее время в Коми освещение большей части пешеходных переходов недостаточно. Большое количество пешеходных переходов без освещения находятся на региональных и федеральных дорогах, там главная проблема – отсутствие точек подключения электричества. Поэтому для освещения этих пешеходных переходов планируется использовать устройства на солнечных батареях.

Проблема недостаточного освещения пешеходных переходов актуальна для всех муниципальных образований региона. В 2019 году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные муниципальные дороги» в МВД поступили приборы для измерения уровня освещенности дорожного покрытия. Сейчас данные приборы распределены по территориальным подразделениям госавтоинспекции. Борис Кузнецов предложил собственникам дорог совместно с госавтоинспекцией произвести замеры освещенности дорог и включить в свои планы работу по устройству дополнительного освещения там, где это необходимо сделать.

Представитель ГИБДД обратил внимание и на проблему организации дорожного движения в Сыктывкаре. В микрорайоне Орбита идет застройка жилого комплекса, состоящего из одиннадцати многоквартирных домов. Уже сейчас на этом участке увеличилась интенсивность движения, как пешеходов, так и транспортных средств. А обустройство пешеходных переходов осталось на прежнем уровне. В результате в этом районе произошел наезд на пешехода.

Константин Лазарев отметил, что вопрос организации дорожного движения необходимо согласовывать с ГИБДД еще до выдачи застройщику разрешения на строительство, чтобы избежать проблем в будущем. А в микрорайоне Орбита, где ведется интенсивная застройка, проблемы с организацией дорожного движения возникают уже сейчас.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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