Культура и быт начала прошлого века представлены на выставке «Линия. Модерн северной провинции». Экспозиция с таким названием открылась 17 декабря в Выставочном зале Национального музея Коми.

На выставке можно увидеть предметы интерьера, «кузнецовский» фарфор, парфюмерию «Товарищества А. Ралле и Ко», одежду и модные аксессуары, девичьи дневники, фотоальбомы, жестяные коробочки от чая компании Высоцкого, люстры, венские стулья, канапе, пенсне и другие предметы, отражающие эпоху модерна. Этот стиль в конце XIX – начале XX века дошел и до уездного Усть-Сысольска.

Место проведения выставки – двухэтажный особняк, выполненный в традициях стиля модерн, – «Торговый дом наследников Дмитрия Кузьбожева». Наверное, это первый раз, когда само здание музея стало экспонатом выставки.

Об истории особняка «Республике» рассказала заведующая отделом истории Национального музея Коми Анна Мельникова.

Каменный двухэтажный особняк в стиле модерн был возведен на Трехсвятительской улице в 1912 году наследниками купца второй гильдии Дмитрия Кузьбожева – вдовой Александрой Федоровной и сыновьями Петром и Михаилом. Первый этаж дома был приспособлен под магазин продовольственных товаров, второй этаж был жилой. Во дворе здания располагались склады торгового дома. В декабре 1918 года дом заняли Усть-Сысольский уездный комитет РКП(б), городская аптека, с июля 1922 года второй этаж занимали областные комитеты ВКП(б) и РКСМ. На нижнем этаже с 1924 года размещался кооперативный магазин, с 1961 по конец 1970-х годов – магазин «Спорттовары». С 1970 по 1992 год – Художественный музей Коми АССР, а с 1993 года здесь размещаются выставочные залы, отдел природы и администрация Национального музея Республики Коми.

За время своего существования здание несколько раз перестраивалось. В 1930-х годах к заднему фасаду была добавлена двухэтажная каменная пристройка. В 1960-х убрали балкон, украшавший центральную часть парадного фасада здания. Позднее дверные проемы были перестроены в оконные, к заднему фасаду пристроили новый трехэтажный корпус. От первоначальной внутренней планировки сохранилась только лестничная клетка с лестницей, украшенной чугунной решеткой, и облицовка полов на лестнице метлахской плиткой.

В рамках выставки планируется проведение тематических экскурсий, музыкальных салонов, музейного праздника «Новый год в стиле модерн» и многое другое.

Артур АРТЕЕВ

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