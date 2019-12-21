«Тепло сердец» и новогодние сюрпризы

Накануне новогодних праздников в «РН – Северная нефть» прошла традиционная благотворительная акция «Тепло ваших сердец» по сбору средств на подарки юным посетителям отделения реабилитации (центра «Берегиня»).

В этом году акция проводилась в десятый раз. В офисе предприятия был установлен ящик для сбора пожертвований на подарки юным посетителям отделения реабилитации.

Доброе дело нашло отклик в сердцах многих нефтяников, в результате была собрана рекордная сумма, и новогодние подарки получат мальчишки и девчонки, страдающие не только сахарным диабетом, но и другими болезнями.

Заведующая отделением реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями Светлана Гончарук отметила, что благодаря сотрудникам «РН – Северная нефть», каждый Новый год становится для подопечных «Берегини» временем исполнения сокровенных желаний, веры в доброту и чуткость людей:

– Большое спасибо каждому работнику предприятия. Дружеская и финансовая поддержка Общества крайне важна для нас. В течение года на благотворительные средства мы закупаем коррекционные методические пособия, развивающие игры, лечебно-профилактический инвентарь, который помогает детям восстанавливаться. Вот и в этом году благодаря поддержке «РН – Северная нефть» в отделении реабилитации появится новое оборудование – интерактивная панель с необходимым программным обеспечением и комплектом коррекционных игр и упражнений на развитие памяти, внимания, важных коммуникационных и поведенческих навыков. Для особенных ребят, испытывающих трудности, в том числе в общении, занятия с помощью интерактивной панели будут очень полезны. Мы очень дорожим дружбой нефтяников «РН – Северная нефть», благодарны за внимание к жизни отделения и его посетителей. И верим, что наше сотрудничество и дальше будет приносить огромную пользу особенным детям и взрослым, посещающим центр «Берегиня».