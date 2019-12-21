Информационный десант спешит на помощь

Служба занятости Республики Коми оказывает информационные услуги не только в центрах занятости, но и с выездом в населенные пункты. Примером оказания услуг на базе мобильных центров занятости может служить День специалиста, который был проведен в уголовно-исполнительной инспекции и в поселке Краснозатонский.

За весь 2019 год центрами занятости осуществлено 36 таких выездов, в ходе которых около 800 человек получили информацию об услугах службы занятости, вакансиях и возможностях трудоустройства. День специалиста ЦЗН в уголовно-исполнительной инспекции – мероприятие, направленное на помощь осужденным, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни, работать и чувствовать себя востребованными обществом.

День специалиста карьерные консультанты Центра занятости населения Сыктывкара проводят регулярно. Очередная такая встреча состоялась 16 декабря.

Как правило, одно из условий условного отбытия наказания по требованию суда – это обязательное трудоустройство осужденного. Поэтому основная часть лиц, проходящих перерегистрацию в уголовно-исполнительной инспекции, имеет работу. Однако есть осужденные, которые по разным причинам не могут трудоустроиться уже длительное время.

Причины разные: кто-то не имеет профессионального образования, у кого-то нет достаточной квалификации, поэтому приходится перебиваться временным трудом разнорабочего или грузчика. У некоторых нет даже полного среднего образования. На помощь именно таким гражданам направлен День специалиста.

Условно осужденным безработным гражданам карьерным консультантом службы занятости была предоставлена информация о рынке труда в Сыктывкаре. Пришедшие на встречу безработные ознакомились с перечнем документов, необходимых для постановки на регистрационный учет в ЦЗН. Узнали об услугах, которые оказывает служба занятости для безработных жителей столицы Коми. Здесь же, воспользовавшись автоматизированным банком вакансий, они могли получить сведения о вакансиях, актуальных в данное время в Сыктывкаре.

Для того чтобы информация центра занятости была ежедневно доступна посетителям УИИ, на информационном стенде размещены буклеты, листовки, памятки, изданные ЦЗН Сыктывкара. В них доступно изложены все алгоритмы трудоустройства для граждан, находящихся в поиске работы, в том числе для лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Работа по трудоустройству условно осужденных граждан и граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, проводится специалистами службы занятости в тесном взаимодействии с сотрудниками УФСИН. Такая совместная деятельность помогает осужденным не просто трудоустроиться, а вернуться к нормальной честной жизни после отбытия срока наказания или доказать обществу свое исправление без лишения свободы.

Подобные выездные информационные встречи сотрудники ЦЗН проводят и в пригородных поселках. Так, на днях мобильный центр занятости населения города Сыктывкара провел встречу с жителями и работодателями поселка Краснозатонский, которые еще за неделю были оповещены о прибытии информационного десанта.

Начальник отдела содействия работодателям в подборе необходимых работников ЦЗН Сыктывкара Ирина Горохова ознакомила работодателей поселка с ситуацией на рынке труда, проинформировала об организации мероприятий активной политики занятости, о трудоустройстве на квотируемые рабочие места инвалидов, а также напомнила об изменениях в законодательстве, касающихся вопросов занятости. Работодатели всегда охотно участвуют в подобных встречах. Потому что во время таких мероприятий они могут получить всю необходимую информацию в сфере трудовых отношений, занятости, получить помощь в поиске нужных работников и квалифицированных специалистов.

В рамках информационного десанта состоялось очередное заседание Общественной комиссии по содействию занятости населения в поселке. Вместе с карьерными консультантами ЦЗН и сотрудниками администрации в нем приняли участие работодатели – представители предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснозатонского.

Категория безработных, требующая особого внимания специалистов ЦЗН, – люди, стоящие на учете по безработице более трех месяцев. С ними были проведены индивидуальные беседы. В ходе разговора выяснялись причины затянувшегося периода нахождения на регистрационном учете в ЦЗН и предложены пути поиска работы.

Представители центра занятости посоветовали гражданам, чьи поиски работы затянулись, обратиться в отдел профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической поддержки, где им окажут содействие в составлении грамотного резюме, научат правильному поведению при собеседовании с потенциальным работодателем, поскольку умение себя презентовать работодателю – высокая гарантия успеха.

Приглашенные на комиссию безработные жители поселка были проинформированы о возможности бесплатного переобучения на другую, более востребованную профессию. Карьерные консультанты ЦЗН напомнили гражданам о возможностях интернет-порталов trudvsem.ru (Работа в России) и komitrud.rkomi.ru как эффективном способе для поиска работы.

Безработные с помощью специалистов службы занятости смогли получить информацию о наличии свободных рабочих мест и востребованных специальностях на предприятиях и в организациях столицы.

Государственный инспектор труда по правовым вопросам Светлана Андреева дала консультации безработным гражданам по вопросам оформления трудовых отношений и выплате заработной платы, а также рассказала о последствиях неформальной занятости.

Фото Центра занятости населения Сыктывкара