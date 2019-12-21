Содружество культур в СГУ

За два года численность иностранных студентов в СГУ имени Питирима Сорокина увеличилась с 40 до 183 человек. Как отметил на состоявшейся в Сыктывкаре республиканской конференции «Предупреждение терроризма и экстремизма и минимизация их последствий в Коми» помощник ректора СГУ по административной работе Дмитрий Пинаевский, среди студентов-иностранцев есть молодые люди, которые на родине сталкивались с террористическими угрозами. Они и на территории нашей страны могут представлять интерес для вербовщиков международных террористических организаций. Поэтому в вузе особое внимание уделяется работе по противодействию экстремизму и терроризму.

По данным СГУ, сейчас в университете обучаются представители восемнадцати стран. Больше всего студентов из Египта – 80 человек, из Индии приехали 19 студентов, из Ирака – 12. 42 студента – уроженцы стран СНГ: Украины, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана. Есть в университете представители таких далеких и экзотических стран, как Гана, Непал, Сомали, Иордания, Ливия, Королевство Свазиленд. Обучаются здесь и молодые люди из стран, где идут военные конфликты: Палестины, Сирии, Афганистана.

Проведенное в СГУ анкетирование, в котором приняли участие 539 студентов, показало, что большинство обучающихся знают, что такое экстремизм. Для многих экстремизм ассоциируется с разжиганием конфликтов на национальной, этнической, социальной, религиозной почве, возбуждением ненависти по отношению к лицам другой национальности или расы.

Основными причинами развития экстремизма половина студентов назвала низкую правовую культуру и недостаточную терпимость людей. 48 процентов опрошенных считают причиной экстремизма целенаправленное разжигание агрессии на национальной почве представителями определенных организаций.

Немалая часть участников анкетирования сочла, что проблема экстремизма актуальна в России. А 27 процентов опрошенных заявили, что сталкивались с проявлениями экстремизма в повседневной жизни. Хотя в большинстве своем студенты узнавали о случаях проявления экстремизма из новостей в СМИ или в соцсетях.

Двенадцать процентов опрошенных не скрывали, что сами чувствуют неприязнь к представителям другой национальности или другого вероисповедания. Половина участников анкетирования уверены, что неприязнь к представителям другой религии и национальности возникает из-за проявления неуважения к культуре другого народа. Четверть опрошенных считают причиной неприязни различия во внешности и манере речи. Но не может не радовать то, что подавляющее большинство участников опроса осуждают действия представителей экстремистских организаций.

Данные этого опроса руководство вуза учло при разработке комплекса мероприятий, направленных на недопущение распространения идеологии экстремизма и терроризма в студенческой среде.

Многие студенты-иностранцы даже на улицах привлекают внимание жителей Сыктывкара своей необычной внешностью и одеждой. А им зачастую кажутся странными традиции «принимающей стороны». Для исключения межнациональных конфликтов, развития взаимопонимания между представителями разных стран в вузе проводятся мероприятия, во время которых иностранцев знакомят с русскими и коми традициями, с историей России, а гости из-за рубежа могут рассказать о культуре и истории своего народа.

В 2018 году в структуре департамента по молодежной политике вуза был создан центр патриотического воспитания и межнационального сотрудничества. Одна из его основных задач – сплочение многонационального студенчества на основе общности позитивных ценностей и интересов. Например, молодые люди из разных стран увлекаются спортом. И тут Республике Коми есть чем удивить иностранцев.

Студенты до сих пор вспоминают лыжный фестиваль «Лямпиада», состоявшийся в селе Большелуг Корткеросского района в марте этого года. Университет отправил на лыжные состязания делегацию иностранных студентов из Украины, Узбекистана, Индии, Египта и Кыргызстана. Некоторые спортсмены из южных стран в этот день впервые встали на лыжи, но не самые лучшие спортивные результаты не помешали им насладиться праздником, познакомиться с коми традициями и просто весело провести время вместе с коренными жителями республики.

Руководитель центра патриотического воспитания и межнационального сотрудничества Валентина Мальцева рассказала о том, как в вузе была реализована идея общего праздника Весны. Весна – это еще одно объединяющее понятие для всех народов, у каждого свои традиции встречи этого светлого и радостного времени года. С особым нетерпением в Коми весну ждут гости из южных стран, которые холодной северной зимой тоскуют по теплу и солнцу далекой родины.

21 марта, в день весеннего равноденствия, в камерном зале СГУ состоялся концерт, посвященный весенним праздникам Нооруз и Холи. Перед гостями выступили студенты из Кыргызстана, Ирака и Индии, квартет украинской национально-культурной автономии, представители татарской национально-культурной автономии.

Заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов приветствовал собравшихся в зале на трех языках: коми, русском и английском. Он выразил благодарность университету за то, что студенты знакомят жителей региона с традициями разных народов, и подчеркнул, что в многонациональной Республике Коми делалось, делается и будет делаться все возможное для того, чтобы в ней царили мир и согласие.

Объединяющей стала и популярная во многих странах мира игра – шахматы. В этом году в Сыктывкаре в зале Дома дружбы народов Республики Коми прошел первый международный турнир «Доска дружбы» между представителями национально-культурных объединений региона и студентами СГУ. В турнире участвовали студенты из Украины, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирака и Египта. Валентина Мальцева подчеркнула, что главным в шахматном турнире была, конечно же, не победа, а участие, а основным призом стало хорошее настроение.

Сильные эмоции вызвал и первый международный турнир по мини-футболу «Мяч дружбы». Он состоялся в Сыктывкаре 9 мая и был посвящен Дню Победы. За кубок турнира боролись мужские сборные команды армянского, белорусского и азербайджанского национально-культурных объединений и три команды иностранных студентов СГУ. Коротко, но точно охарактеризовал суть мероприятия капитан команды Ирака Аль Мохаммед Али:

– Проведение таких мероприятий – это в первую очередь возможность найти новых друзей, поддерживать спортивную форму и воспитывать командный дух.

С культурой и традициями финно-угорских народов студенты СГУ познакомились на третьем международном гастрономическом фестивале «ШаньгаФест». Иностранцев впечатлили открытая интерактивная экспозиция «Забытые ремесла» и выставка изделий из дерева и металла. Студенты впервые попробовали национальные блюда финно-угорских народов: ржаную калитку, картофельную лепешку с семгой, рагу по-фински с говядиной и бараниной. А потом искренне веселились на абсолютно межнациональном празднике «Арбузник», который устроил Дом дружбы народов Коми.

По мнению Валентины Мальцевой, искреннее принятие Республики Коми в качестве родной, хотя бы на время обучения в вузе, невозможно без знакомства с историй региона. А историю скучно заучивать по учебнику, ее надо посмотреть, потрогать, почувствовать. Чтобы понять душу коми народа, надо услышать завораживающее звучание коми речи. Поэтому в рамках грантового проекта «Мое Отечество – Коми край» студенты СГУ посетили Литературный музей Виктора Савина в селе Нёбдино. Для иностранных студентов увлекательный рассказ экскурсовода переводили на арабский язык. Студенты узнали об Афанасьевской ярмарке, истории Нёбдино, о жизни и творчестве основателя коми театра Виктора Савина, сделавшего многое для развития коми культуры в 20-30-е годы прошлого столетия. Побывали студенты и в старинном коми селе Сторожевск, где их впечатлили не только красоты природы, но и доброта и гостеприимство местных жителей. А сторожевские подростки познакомились со студентами вуза и, послушав их рассказы, «примерили» на себя будущую студенческую жизнь.

Не забывают в СГУ и о соблюдении требований законодательства. Ежегодно в начале учебного года для иностранных студентов проводится инструктаж о нормах миграционного законодательства России, правилах проживания в общежитии, порядке реализации учебного процесса. В течение года кураторы студентов-иностранцев из числа преподавателей, студенческие тьюторы отслеживают успеваемость, взаимоотношения, информируют об имеющихся проблемах.

О проблеме адаптации иностранцев в России говорил на состоявшейся в четверг большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин. Он отметил, что, конечно, проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру, знают ее, владеют русским языком. Это белорусы, украинцы, молдаване.

– У нас три миллиона украинцев сейчас живет и еще примерно столько же приехало после трагических событий на Донбассе, – сообщил президент.

По словам Владимира Путина, сложнее адаптироваться, например, приезжим из Средней Азии.

– Там просто нужно внедрять наши системы образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов, тогда и приезжающие сюда люди будут чувствовать себя более комфортно, и не будет такого раздражения у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре, к нашей истории. Это касается, кстати говоря, не только выходцев из Средней Азии, это касается и внутренних мигрантов, скажем, с Северного Кавказа. Некоторые ведут себя, прямо скажем, так, как дома бы они себя не вели. Поэтому это тоже вызывает раздражение. Но это не значит, что мы должны запретить людям куда-то переезжать. Экономика требует притока иммигрантов, а отсутствие должного количества людей на рынке труда и должной квалификации уже сегодня является объективным фактором сдерживания экономического роста.

По мнению президента, необходимо, чтобы общественность соответствующих субъектов Федерации создавала внутри своих собственных национальных образований, республик такие условия, чтобы люди, переезжая из одного региона страны в другой, чувствовали себя комфортно и в то же время уважали местные обычаи, законы, правила.

Весной 2019 года по инициативе центра патриотического воспитания и межнационального сотрудничества в СГУ открылась школа межнациональной коммуникации, в рамках которой прошла серия лекций и круглых столов. Учениками этой школы стали иностранные студенты и старшекурсники, которые собираются связать свою жизнь с педагогикой. В роли учителей выступили сотрудники управления по вопросам миграции МВД Коми, эксперты, специализирующиеся в области этносоциологии, этнополитики, этнографии, конфликтологии, социологии, государственной национальной политики, этнической журналистики. В течение месяца на занятиях в школе обсуждались вопросы миграции, экстремизма, традиций разных народов.

В университете еженедельно проводятся консультации и занятия по русскому языку для иностранных студентов. Также проходят тренинги по коммуникации и общению с участием российских и иностранных студентов. В СГУ действует разговорный клуб, где можно не только поговорить, но и посоветоваться, попросить помощи у студентов и преподавателей в любой ситуации – и если не понял что-то в учебной программе, и если столкнулся с житейскими трудностями. Валентина Мальцева уверена, что общие массовые мероприятия важны, но настоящая дружба и межнациональное согласие развиваются именно в процессе ежедневного общения и в атмосфере взаимопомощи.

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлены Валентиной Мальцевой