Сказки на Новый год

Юных театралов ждут Мартынка, Аладдин, Красная Шапочка и Черный принц

В преддверии Нового года и зимних каникул театры и филармония Республики Коми традиционно подготовили для юных зрителей новые волшебные сказки. Их премьеры будут проходить с утренниками около елок, с Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочными героями, песнями и хороводами. Газета «Республика» узнала, что ждет сыктывкарскую детвору на главных сценах города и республики.

С 22 декабря и в дни новогодних каникул республиканский театр оперы и балета представляет премьеру современного детского мюзикла «Волшебное кольцо». Музыку к нему написал российский композитор Егор Шашин, знакомый сыктывкарской публике по мюзиклам «Кот в сапогах», «Свистопляска в Тридевятом царстве» и сказке «Детектив в стиле РОК-Н-РЭП-КА». Либретто истории принадлежит драматургу Евгению Муравьеву, спектакли которого тоже любят и знают зрители.

Новый мюзикл создан по мотивам одноименной русской народной сказки. Это поучительная история про доброго юношу Мартынку и дочь змеиного царя, подарившую ему волшебное кольцо за спасение. Главный герой – веселый парень, милосердный к слабым, честный и добрый с окружающими. Его мечта сбудется, а преданные и верные друзья всегда придут на помощь.

Взрослые и дети любят мультфильм с одноименным названием, о котором вспомнил и режиссер-постановщик новогодней премьеры Евгений Софронов, читая либретто. Подключился к постановочной работе с артистами и режиссер по пластике Николай Казмин из Краснодара. В России очень немного специалистов такого профиля, а для работы с артистами в динамичной сказке режиссер по пластике просто необходим. Это первый опыт сотрудничества театра с Николаем Казминым. Приключения знакомых героев, музыкальные номера с танцами, юмор и веселье, необычные световые решения спектакля, волшебные костюмы и декорации, сказочная атмосфера – все это увлечет не только маленьких зрителей, но и взрослых, потому что затрагивает вечные темы всех поколений и добавляет в нашу жизнь немного чуда и волшебства.

В Академическом драмтеатре имени Виктора Савина поставили музыкальную сказку для детей по мотивам популярной книги «Тысяча и одна ночь». Пьесу в восточном стиле «Волшебная лампа Аладдина» написала драматург Ирина Казакова. Режиссер и художник-постановщик – Владимир Королев, режиссер по пластике – Светлана Скосырская.

По сюжету пьесы однажды ночью в зале Древнего Востока одного из музеев «ожили» экспонаты – и началась настоящая арабская сказка. Бедняк и мечтатель Аладдин влюбился в красавицу Будур, но только чудо поможет простолюдину жениться на принцессе. Злой колдун Джафар долго искал юношу, который спустится в страшную пещеру и добудет для него волшебную лампу. Джинн веками томится в тесной лампе в ожидании своего нового хозяина и пока даже не догадывается, что не фокусы и чудеса, а верная дружба, настоящая любовь и истинное предназначение могут одолеть любое колдовство.

Роль Аладдина играют Дмитрий Греченюк и Иван Николайченко, принцессу Будур – Кристина Чернева, Джафара – Константин Карманов, джинна – Дмитрий Максименко.

Яркие впечатляющие декорации, удивительные костюмы, музыкальные и хореографические номера в исполнении артистов драмтеатра сделают эту сказку незабываемой для маленьких зрителей. Первыми сказку увидели ребята, приглашенные 20 декабря на Новогоднюю елку главы Коми.

Коми республиканская филармония приготовила для юных зрителей премьеру мюзикла «Приключения Красной Шапочки» по мотивам известной сказки Шарля Перро в исполнении артистов Государственного ансамбля «Асъя кыа».

Уже второй год подряд с филармонией сотрудничает творческий тандем из Санкт-Петербурга. Постановщиком спектакля выступил один из лучших режиссеров спектаклей для детей Антон Лабушкин, красочные декорации и костюмы создал лауреат театральных премий «Золотая маска», «Золотой софит» и «Арлекин», художник Андрей Запорожский.

Первые показы сказки состоятся в конце декабря. 22 декабря пройдет благотворительный показ спектакля для воспитанников детских домов и интернатов республики. Вслед за этим артисты представят мюзикл на сцене Дома культуры Жешарта. А новогодние премьерные показы «Приключений Красной Шапочки» на сцене филармонии пройдут со 2 по 7 января. Также планируется, что в новом году эту премьеру увидят зрители и других городов республики.

Национальный музыкально-драматический театр Коми подготовил сказку «Кöдзыд пöль да космосса Сьöд принц» («Дед Мороз и космический Черный принц»). По ее сюжету принц черной космической дыры захватил власть над детьми. С помощью волшебной машины он притягивает в черную дыру маленьких жадин. В эту ловушку попалась и Снегурочка, тоже немножко пожадничав. Дед Мороз с помощью снеговиков-изобретателей и своего друга – Деда Мороза с планеты Хамелеон летит на помощь Снегурочке. Сказка идет на коми языке с синхронным переводом на русский. Так как в этом творческом сезоне театр из-за затянувшегося ремонта остался без своей сцены, то премьера сказки пройдет 3 января в концертном зале гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова.

Артур АРТЕЕВ