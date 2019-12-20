Праздник коми языка для детей

Республиканский праздник для детей дошкольного возраста «Чолöм, дзолюкъяс!» («Привет, малыши!») прошел 17 декабря в Сысольском районе Коми.

Это был уже двадцатый праздник, который с 1999 года организуется в разных районах республики. Сейчас он дошел до села Визинга. Традиционно мероприятие проходит на коми языке. На праздник в районный Дом культуры пришло порядка двухсот человек. Это дошкольники с воспитателями, младшеклассники с учителями, родители, бабушки и дедушки детей. Все, кому интересен коми язык.

Инициатором и организатором праздника является лаборатория национальных проблем дошкольного образования Коми республиканского института развития образования. Как рассказала «Республике» руководитель лаборатории кандидат педагогических наук Зоя Остапова, на сцене выступили герои детской телепередачи на коми языке «Чолӧм, дзолюк!»: собачка Ваткыль (Вера Пивкина) и петушок Кикуруллю (Елена Бутарина). Вела мероприятие воспитатель местного детсада Татьяна Ситкарева.

Праздник для детей начался еще в фойе Дома культуры, где были организованы игровые занятия и мастерские по изготовлению поделок из бересты. На сцене выступали ребята из десяти детсадов Сысольского района. Приехали дети из Куратово, Визинги, Мажадора, Пыелдино и Первомайского. Завершился праздник вручением подарков каждому ребенку, участвовавшему в мероприятии.

Артур АРТЕЕВ

Фото kriro.ru