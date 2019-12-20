Пейзажи с родины Ивана Куратова

В Литературном музее Ивана Куратова открылась выставка «Первый куратовский пленэр». На ней представлены картины и фотографии, сделанные минувшей осенью в Сысольском районе Коми.

В пленэре приняли участие известные художники региона, деятели искусств, члены Союза художников России: Анжела Разманова, Светлана Бутакова, Владимир Осипов, Анатолий Копотин, Владимир Гурьев, Кристина Овсянкина, Сергей Разманов, Ольга Томилова, Галина Стодольская, преподаватели Детской школы искусств села Визинга Анна Партыка и Виталий Пунегов, студенты института культуры и искусства Сыктывкарского госуниверситета Анастасия Савинова, Юлия Вакушкина, Анна Левашова. Участники творческой экспедиции работали в старинных селах Вотча, Пыелдино, а также в поселке Заозерье. Много картин посвящено селу Куратово – родине основоположника коми литературы Ивана Куратова.

На картинах запечатлены дома, церкви, живописные пейзажи, лодки на берегу реки. Помимо картин и фотографий на выставке представлен необычный арт-объект – икона Николы Пыёлдинского, сделанная Сергеем Размановым из старинного храмового кирпича.

Место для пленэра было выбрано не случайно: природа Сысольской земли издавна воодушевляла и вдохновляла творческих людей: литераторов – на создание поэтических и прозаических произведений, художников – на написание живописных полотен.

После Сыктывкара выставку отвезут в Визингу и представят в музее истории и культуры Сысольского района. А сам пленэр состоялся благодаря гранту главы Коми в области музейного дела.

Артур АРТЕЕВ

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