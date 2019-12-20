Праздники – в спокойной обстановке

В Коми усилят меры безопасности на период новогодних и рождественских праздников. Такую задачу поставил руководитель региона Сергей Гапликов на заседании Антитеррористической комиссии в республике.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, о мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий комиссию проинформировали министр внутренних дел Виктор Половников, врио начальника регионального управления МЧС России Николай Семенов, врио начальника республиканского управления Федеральной службы войск национальной гвардии Дмитрий Димитров.

– Прошу усилить охрану важных, потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей, провести проверку противопожарного состояния объектов, где проходят праздничные мероприятия. Нам необходимо сделать все, чтобы праздники прошли в спокойной обстановке, – подчеркнул Сергей Гапликов.

О проводимой работе по антитеррористической защищенности объектов здравоохранения рассказал министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин. О результатах реализации в этом году мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2019-2023 годы проинформировал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Коми Александр Бурцев.

В республике в 2019 году проведено более пяти тысяч профилактических мероприятий, из них около 70 процентов – среди молодежи и мигрантов.

В августе-сентябре 2019 года в 25 регионах страны, в том числе в Республике Коми, проведен социологический опрос экспертов по 34 вопросам в области противодействия идеологии терроризма. Так, по результатам опроса, большинство экспертов (98,2 процента) осознает крайнюю опасность идеологии терроризма для общества и отмечает (60 процентов) существующую в России проблему пропаганды идеологии терроризма.

Результаты этого опроса, а также опыт проводимых в республике мероприятий учтены при планировании деятельности Антитеррористической комиссии в Республике Коми на 2020 год.

На заседании также был утвержден регламент проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории региона и план работы Антитеррористической комиссии в Республике Коми на 2020 год.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru