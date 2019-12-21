Идет охота на волков

Волки перестали бояться человека и регулярно делают вылазки в населенные пункты во многом потому, что утрачена прежняя эффективная система регулирования их численности. Поменялось законодательство, у охотников не стало материального стимула охотиться на серых хищников, а отстреливать волков, орудующих в поселениях, у них нет права. Это главный, хотя и не единственный, фактор волчьей проблемы в республике. К такому выводу пришли участники организованного Общественной палатой Коми круглого стола «Эффективность мер по контролю численности диких животных».

Общественники постарались максимально глубоко погрузиться в суть проблемы, пригласив на дискуссию специалистов минприроды, минсельхоза, института биологии, республиканского общества охотников и рыболовов, а также МВД, в чьи полномочия сейчас входит отстрел диких животных на территории населенных пунктов, если те представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей.

В последние годы вознаграждение за отстрел волка было мизерным – от трех до семи тысяч рублей за особь. Как говорят сами охотники, это даже минимально не компенсировало затрат. К тому же воспетая Владимиром Высоцким охота на волков нынче совсем не та, что прежде. После того как Россия стала членом международной конвенции об охране дикой фауны и флоры, запрещена организация охоты на волков с флажками, нельзя расставлять петли и капканы. Всем этим, включая отстрел волчьих стай с вертолетов, активно пользовались охотники в советские времена. Да и материальное вознаграждение за добычу серого хищника несопоставимо с нынешним. Тогда платили 100 рублей за убитого самца, 150 рублей за самку и 25 рублей за каждого эмбриона в чреве беременной волчицы. Волки были признаны вредителями и преследовались в любое время года. Сейчас же, после развала охотхозяйств, сильного сокращения штата промысловиков, а также передачи полномочий по контролю за численностью зверя с федерального уровня на муниципальный, система разладилась.

– Такая ситуация с волками, как сейчас, была только после Великой Отечественной войны, – подчеркнул старший научный сотрудник Института биологии КНЦ УрО РАН Сергей Кочанов.

По данным минприроды, за последний год в ведомство поступило более 90 жалоб от жителей, у которых волки съели собак. Последней каплей стало потрясшее всех известие о гибели от зубов хищников девочки в поселке Едва Удорского района. Стало очевидно, что больше терпеть наглость серых убийц нельзя. По распоряжению главы республики вознаграждение на добычу волка и медведя было увеличено до 20 тысяч рублей. В бюджете региона на эти цели заложено более четырех миллионов рублей. Постановление правительства Коми начало действовать с конца ноября, и за месяц было добыто более ста особей волка и около 70 особей медведя. За вознаграждением обратилось более ста человек. А количество обращений по поводу выхода диких животных к населенным пунктам снизилось до трех за два месяца.

В настоящее время число волков на территории Коми, по данным природоохранного ведомства, составляет 1200-1300 особей, а значит, угроза остается.

Семье погибшей от лап дикого зверя в Едве девочки выделено 300 тысяч рублей. Такое решение об оказании семье финансовой поддержки из бюджета республики принято правительством Коми по поручению главы республики Сергея Гапликова. До этого по ходатайству администрации Едвы родителям погибшей девочки была оказана матпомощь из резервного фонда администрации района, но сумма из-за ограниченных финансовых возможностей районного бюджета ничтожно мала. Поэтому было принято решение выделить семье деньги из республиканского бюджета. Кроме того, по договоренности с Монди СЛПК семье выделены путевки для оздоровления в санатории-профилактории.

Как отметил Сергей Кочанов, популяция волков неравномерно распределена по большой территории республики. Хищники сосредоточены лишь на 30 процентах территории, в основном вблизи населенных пунктов. Ученый рассказал, что есть две группировки волков: дикие, обитающие в глухих лесах, они держатся подальше от человека, и синатропные – привыкшие жить вблизи человека и за его счет. Они питаются на свалках, помойках, наносят урон мелкому и крупному рогатому скоту, освоили обитание на вырубках. Эти особи наглые и прекрасно понимающие, кто перед ними – мужчина, который может дать отпор, женщина или беспомощный ребенок. Синатропных волков и нужно больше всего опасаться и регулировать их численность.

В ходе дискуссии участники упомянули и человеческий фактор. Главная кормовая база волков – лоси, зайцы, но их количество из-за масштабной промышленной вырубки лесов снижается, поэтому волки идут к людям. Здесь и помойки с едой, и свободно бегающие собаки – любимое кушанье серых хищников. Не случайно в итоговой резолюции заседания прописаны рекомендации администрациям городов и районов республики: принять меры по ликвидации несанкционированных свалок вблизи населенных пунктов, по отлову безнадзорных животных, а также улучшить уличное освещение и провести информационную работу с населением по сохранности домашних животных.

Еще одна рекомендация – поднять размер вознаграждения за отстрел диких хищников и выплачивать такую премию регулярно. Нынешние выплаты в 20 тысяч рублей, предусмотренные постановлением правительства региона, действовали до 15 декабря. Как отметил председатель правления Коми республиканского общества охотников и рыболовов Степан Сидоров, самый действенный способ – заинтересовать охотников. Тем более что их количество существенно сократилось – с 55 тысяч в 2012 году до 30 тысяч к сентябрю 2019 года. Охотники старшего возраста уходят на покой, а молодой смены им нет. Быть может, интерес к этой профессии возрастет, если выплачивать премию на регулярной основе, предположил представитель общества охотников.

Пожалуй, всех эмоциональнее на круглом столе выступил охотник Александр Мишарин. Он сам пострадал от серых хищников – волки съели его собаку. Охотник со стажем рассказал, что пре-дупреждал о волчьей угрозе задолго до трагедии. Выступал с публикациями в СМИ, обращался в профильное ведомство, но в ответ получал заверения, что никакой опасности волки не представляют. Однако статистика нападений хищников на людей говорит о противоположном. И одно из свидетельств тому – трагедия в Едве. Александр Мишарин предложил не только увеличить вознаграждение за отстрел волков, но и создать оперативный штаб, независимый от госструктур, а также мобильные группы охотников и егерей, которые бы патрулировали территории, где замечены хищники. В этом его поддержали и другие выступавшие специалисты и общественники.

Подытоживая обсуждение, модератор встречи зампред Общественной палаты Коми Галина Лапшина напомнила жестокую истину: если волк попробует человеческую плоть, то он ничего другого есть не будет.

Галина ВЛАДИС

Фото Артура АРТЕЕВА