Диалог со страной

19 декабря Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию. Президент России в 15-й раз отвечал на вопросы журналистов. Встреча продлилась четыре с половиной часа. Аккредитовалось рекордное количество представителей прессы – 1895 человек. Вопросов от Коми не прозвучало, но прямо касающихся региона оказалось достаточно.

В частности, жителей Коми, как и всех россиян, волнует решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить российских спортсменов от крупных международных мероприятий, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Проблема здесь не только спортивная. Такие соревнования – уникальная возможность для развития регионов – строительства в городах новых спортивных объектов, развития транспортной и туристической инфраструктуры. С отменой участия российских спортсменов в международных соревнованиях возникает вопрос и об их проведении в стране. Напомним, в 2021 году в Сыктывкаре запланировано проведение чемпионата мира по хоккею с мячом. Выделены очень большие деньги на реконструкцию республиканского стадиона, на инфраструктуру. Точно так же переживают, например, и жители Ярославля, где на 2022 год намечены международные соревнования по волейболу, от их имени вопрос президенту страны задал ярославский журналист: «Отпадает ли в связи с решением ВАДА возможность проведения международных состязаний в российских городах?»

– Думаю, что нет, – ответил Владимир Путин. – Потому что ведь ВАДА не запретила проводить эти соревнования, давайте повнимательнее почитаем, что там написано: они рекомендуют международным федерациям не проводить. Скажем, чемпионат Европы по футболу все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры, он прямо сказал: «Билеты проданы». Кто им вернет? ВАДА же деньги за билеты не вернет, это ерунда.

Поэтому, по мнению президента, и другие соревнования состоятся. Российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям.

Прозвучал вопрос и о реализации нацпроектов.

– Нужно ли пересматривать в нацпроектах цели? Или имеет смысл разработать дополнительные меры, которые бы стимулировали эту работу? Например, установить дополнительную персональную ответственность для руководителей регионов за исполнение нацпроектов по целям и срокам? Или, может быть, делу может помочь децентрализация, то есть расширение полномочий региональных властей, муниципальных властей с некоторым перераспределением налогов, чтобы в бюджетах было больше денег и с этими деньгами они могли бы активнее включиться в реализацию нацпроектов на местах? – спросил президента корреспондент ТАСС.

По мнению Владимира Путина, пересматривать ничего не нужно, персональная ответственность введена, но ее, безусловно, можно еще и усиливать, и детализировать.

– Сами нацпроекты, конечно, это очень масштабно, ничего подобного раньше не было, мы раньше не работали с помощью таких инструментов, их просто не было, были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты связаны как раз с целями, сформулированы цели, выделены конкретные ресурсы именно для достижения этих целей, и введена персональная ответственность, она уже используется. По этим направлениям мы должны двигаться дальше, – отметил глава государства. – Из 38 целей, которые на этот год планировались, 26 задач мы считаем реализованными, а 12 не реализованы. Но по такому важнейшему направлению, скажем, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили эту задачу на текущий год – превысили в три раза. Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем.

Отвечая на вопрос об экономическом развитии страны, президент привел статистику. В России 75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Построено три новых аэропорта, 45 полос, 12 новых вокзалов, десятки модернизированы, вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии: было 39 тысяч километров, сейчас 80 с лишним тысяч. Россия занимает первое место по экспорту пшеницы, экспорт вырос в 2,6 раза. На внешнем рынке сельхозпродукции, включая не только зерновые, но и продукцию животноводства, продано на 24 миллиарда рублей. Открыто 600 новых месторождений. Созданы новые отрасли в энергетике, такие как сжиженный природный газ. В гидроэнергетике произошел существенный скачок по генерации.

Корреспондент телеканала «Ямал-Регион» задала актуальный и для Коми вопрос о расширении Северного морского пути: «Нельзя ли подключить к решению этого вопроса «федеральную тяжелую артиллерию»?» Владимир Путин подчеркнул, что это один из значимых инфраструктурных проектов. Выход железной дороги к портам, мимо которых проходит Северный широтный путь, крайне важен.

– Это должно быть синхронизировано с объемами перево-зок по этому маршруту, и соответственным образом должна расти и инфраструктура, – отметил президент. – Мы это понимаем, знаем и имеем в виду.

Многих россиян беспокоит, грядет ли новая пенсионная реформа. Президент заверил, что в области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы не готовится.

– Я уже сказал, что никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. А все, что было сделано до этого, действующих пенсионеров никак не затронуло. Их затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать доходы пенсионеров, пенсии. Например, в следующем году пенсии должны вырасти на 6,6 процента, а инфляция сейчас – 3,25. То есть в два раза выше будет индексация пенсий, чем инфляция. И это в известной степени выполнение тех обещаний, которые были даны раньше.

В продолжение этой темы президент порассуждал о демографической ситуации. За предыдущие несколько лет в стране число женщин от 20 до 29 лет уменьшилось на 4,5 миллиона человек. И коэффициент рождаемости можно повысить только за счет вторых, третьих рождений и так далее. Для этого нужно создавать условия для людей с детьми. Владимир Путин напомнил, что действует целая система мер по поддержке семей и стимулированию рождаемости: выплаты за первого ребенка, материнский капитал, расширены возможности его использования. Внесены изменения в то, что касается получения пособия: раньше было полтора прожиточных минимума, теперь расширили до двух прожиточных минимумов, что резко увеличит количество получателей этой льготы. Принято решение по ипотеке: если рождается третий ребенок, государство сразу 450 тысяч рублей дает для того, чтобы семья могла внести эти деньги в ипотеку.

В числе других актуальных тем пресс-конференции – мусорная реформа, поддержка медицины первичного звена, доступность авиабилетов в отдаленные регионы, а также вопросы безопасности, внешней и внутренней политики и многое другое.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото kremlin.ru