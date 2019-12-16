Выходец из Коми возглавил Еврейскую АО

Экс-депутат Госсовета Коми третьего созыва и Госдумы России пятого и шестого созывов, сенатор Ростислав Гольдштейн назначен врио губернатора Еврейской автономной области. Назначение состоялось 12 декабря, в этот же день президент Владимир Путин принял отставку главы ЕАО Александра Левинталя, который руководил регионом с 2015 года.

Ростислав Гольдштейн в начале 2000-х занимался бизнесом в Ухте, где до 2004 года возглавлял торговый дом «Гольдштейн». В 2003 году был избран депутатом Госсовета Коми по Тиманскому округу №23. С 23 сентября 2004 года – председатель комитета Госсовета по социальной политике. В 2007 году избран депутатом Госсовета по Ярегскому одномандатному округу №13, занимал пост вице-спикера парламента Коми.

В декабре 2007 года Ростислав Гольдштейн прошел в Госдуму по партийным спискам «Единой России» и занял пост зампреда комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока.

В Госдуму следующего созыва он баллотировался от Приамурья. В 2015 году вновь избранный губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь назначил Ростислава Гольдштейна представителем от правительства области в Совете Федерации.

Лина ПЕРОВА

Фото primamedia.ru