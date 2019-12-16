Мирный исход в битве с «Кузбассом»

В очередном туре чемпионата России сыктывкарский бенди-клуб «Строитель» на домашней арене в Эжвинском районе столицы Коми принимал кемеровский «Кузбасс». Матч состоялся 14 декабря и завершился ничейным результатом.

Как и в предыдущей дебютной игре на эжвинском льду против «Сибсельмаша», «Строитель» начал матч с двух забитых голов. Однако в отличие от сибиряков «Кузбасс» оказался куда более опасным соперником и еще до конца стартовой половины поединка сумел не только сравнять счет, но и выйти вперед. Во втором тайме при тяжелой и вязкой игре сыктывкарцы восстановили статус-кво и имели все шансы на победу, но счет так и остался ничейным. Итоговый результат – 3:3.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Строитель» Павел Франц отметил, что до начала матча была проведена большая аналитическая работа, тренерский штаб отсмотрел много игр соперников, разбирал отдельные эпизоды:

– «Кузбасс» – молодая и амбициозная команда. Настраивались на большой объем работы, знали, что нужно будет много движения. Обе команды имели шансы пятьдесят на пятьдесят. Я доволен игрой подопечных.

Следующая игра у «Строителя» состоится также на домашнем льду. В столице Коми подопечные Павла Франца примут красноярский «Енисей» 25 декабря.

Ярослав СЕВРУК

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