Дополнительные средства на благоустройство улиц

По поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова в 2020 году на благоустройство общественных и дворовых территорий, а также улично-дорожной сети из республиканского бюджета будет выделено 634,5 миллиона рублей, что на 200,3 миллиона больше, чем в текущем году.

Как сообщили в министерстве энергетики, ЖКХ и тарифов, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году из республиканского бюджета планируется выделить 134,5 миллиона рублей. Федеральное финансирование составит 225,4 миллиона рублей.

Кроме того, по инициативе главы Коми городам и районам, отметившим в 2019 году юбилейные даты со дня образования, а также моногородам с численностью населения свыше 20 тысяч человек в следующем году будут выделены дополнительные субсидии на благоустройство общественных и дворовых территорий, улично-дорожной сети. Общий объем таких субсидий составит 470 миллионов рублей.

На поддержку народных проектов в сфере благоустройства будет направлено 30 миллионов рублей, при этом в 2020 году стоимость одного проекта повысится с нынешних 300 тысяч до миллиона рублей. Муниципальными образованиями представлено на рассмотрение 166 народных проектов в сфере благоустройства.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Министерства ЖКХ РК