Ушла из жизни Глафира Сидорова

Ночью 16 декабря на 98-м году жизни в Сыктывкаре скончалась народная артистка СССР, актриса театра драмы имени Савина Глафира Петровна Сидорова. Она олицетворяла собой живую историю драмтеатра.

Глафира Сидорова родилась в 1922 году в деревне Ивановка Сыктывдинского района Коми АССР в крестьянской семье. С 1938 по 1942 год училась в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС). В 1941 году она, как и большинство студентов, была направлена на укрепление оборонительной линии на подступах к Москве. Награждена медалью «За оборону Москвы».

В 1943 году Глафира Сидорова поступила в труппу республиканского драматического театра. С первых лет в театре она стала играть ведущие роли в спектаклях репертуара и заняла важное место в творческом коллективе. За годы работы на сцене театра имени Савина Глафира Сидорова сыграла более двухсот ролей. Она много лет возглавляла Союз театральных деятелей Республики Коми, активно сотрудничала с руководством СТД России.

Артур АРТЕЕВ