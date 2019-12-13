«Ника» дважды одолела гостей из Вологды

Женская баскетбольная команда «Ника» из Сыктывкара провела очередные встречи в чемпионате российской суперлиги-1. Матчи с клубом «Вологда-Чеваката» состоялись 11 и 12 декабря на арене «Ренова» в столице Коми. В первой встрече сыктывкарки победили, заставив понервничать болельщиков, а во второй игре смотрелись гораздо убедительнее.

«Ника» является одним из лидеров суперлиги-1, а вологодский клуб находится внизу турнирной таблицы. Поэтому в тренерском штабе были крайне недовольны итогом первой игры, где сыктывкарки откровенно просели после первой четверти, а потом не без труда удержали победу. Итог матча – победа хозяев со счетом 86:83. А главный тренер гостей Татьяна Карамышева на послематчевой пресс-конференции была довольна подопечными, которые смогли дать бой столь грозному клубу на выезде.

На следующий день главный тренер «Ники» Дмитрий Шумихин внес корректировки, и его команда сыграла значительно надежнее в обороне, оформив убедительную победу со счетом 89:64.

Следующие встречи сыктывкарки проведут также на домашней арене: 15-16 декабря они будут принимать клуб «МБА-2» из Москвы.

Ярослав СЕВРУК

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