«Почта России» и «Союзмультфильм»: легендарные бренды объединил проект «Простоквашино»

«Почта России» и «Союзмультфильм» объявили о сотрудничестве в производстве мультсериала «Простоквашино». Знакомые каждому с детства бренды объединились для развития полюбившегося миллионам зрителей мультфильма и образа самого знаменитого российского почтового работника – Почтальона Печкина.

«Идут годы, меняется мир, меняются технологии анимации, меняется и Почта России. Но в этом процессе неизменно самое важное звено — герои, которые находятся в центре событий. В мультфильме «Простоквашино» одним из главных героев является Почтальон Печкин. В нашей компании таким героем является рядовой почтальон. Для многих россиян он по-прежнему единственная связь с большим миром. Мы рады началу сотрудничества с “Союзмультфильмом”», — отметил заместитель генерального директора по маркетингу и корпоративным коммуникациям АО «Почта России» Рубен Оганесов.

«Мультфильмы становятся всенародно любимыми, когда точно показывают узнаваемые приметы времени, окружающего мира, а также яркие образы. Сериал «Простоквашино» полюбился уже миллионам зрителей, равно как и его персонаж – Почтальон Печкин, который буквально живет в почтовом отделении – таком, которое есть в каждом городе или крошечной деревне. Мы рады, что «Почта России» поддержала наш проект – наши компании существуют уже много лет, и, можно сказать, уже составляют часть российского культурного кода», — прокомментировала Председатель Правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

текст Почта России, картинка из открытых источников