«Новая генерация» уступила «Синаре»

Сыктывкарский мини-футбольный клуб «Новая генерация» провел очередные матчи чемпионата отечественной суперлиги. В двух гостевых встречах с одним из лидеров нынешнего чемпионата – екатеринбургской «Синарой» – сыктывкарцы сначала разгромно уступили, а затем смогли навязать серьезную борьбу, но упустили победу. Матчи прошли 11 и 12 декабря.

Обе игры наша команда начинала за здравие, играя на равных с грозным соперником на его площадке. Однако на вторую половину игры ни эмоциональных, ни физических сил у подопечных Вадима Яшина явно не хватало. Первый матч закончился разгромным поражением гостей со счетом 3:8. На следующий день клуб из Коми, казалось, сумеет довести дело как минимум до ничейного результата. В начале второго тайма сыктывкарцы лидировали со счетом 4:1. Однако соперник взял ход игры под контроль. Футболисты «Синары» методично забили четыре безответных гола, оформив победу со счетом 5:4.

На послематчевой пресс-конференции Вадим Яшин сказал, что не может предъявить никаких претензий к игрокам, так как они полностью выложились на паркете, отдали все силы, но были и проблемы с составом (играли восемь человек), и целый ряд других факторов.

Ярослав СЕВРУК

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