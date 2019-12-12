«Звенит ручей» из прошлого

В Сыктывкаре переиздали книгу первого коми самиздатчика

Презентация книги Егора Потапова «Дзольгӧ шор» («Звенит ручей») прошла 6 декабря в Национальной детской библиотеке Коми имени Маршака.

Книга была переиздана спустя 55 лет после своего первого выхода, и в этом есть заслуга Маршаковки. В библиотеке сохранился единственный экземпляр. Редкую книгу не выдавали читателям. Понимая ее уникальность, сотрудники библиотеки ходатайствовали перед комиссией по изданию социально значимой литературы о переиздании сборника.

Ведущая презентации – библиотекарь Людмила Камбалова рассказала об авторе. Родился Егор Потапов в селе Додзь Корткеросского района в 1937 году. После окончания семилетки работал в колхозе, лесничестве и в редакции газеты «Звезда». Первая его басня была напечатана в журнале «Войвыв кодзув», когда Егору было пятнадцать лет. Он играл на гармошке и сам к нескольким своим стихам подобрал мелодию. Егор увлекался фотографированием, радиоконструированием, писал картины, собирал минералы и старинные монеты, показывал дома кино землякам.

Как-то поэт сочинил стихи на смерть коммуниста из Конго Патриса Лумумбы. Это стихотворение напечатали в районке, республиканских и союзных газетах и даже в газете французских коммунистов «Юманите». Из Парижа Потапову пришел банковский чек с гонораром.

Председатель Союза писателей Коми Елена Козлова посетовала, что большая часть творческого наследия талантливого и даровитого автора пока не издана.

В 1964 году в Сыктывкаре вышла первая и единственная его книжечка «Дзольгӧ шор», в которую вошло несколько стихотворений для детей. Но автору не понравился отбор его произведений, и с тех пор он стал издавать стихи самиздатом. Сохранился десяток его «самиздатовских» сборников – это книжки в обложках, с иллюстрациями, с указанием выходных данных и тиража из пяти экземпляров. Писал о том, что видел, чувствовал. Сам печатал на машинке, оформлял, переплетал. Всего было выпущено около тридцати самиздатовских томиков. Часть стихов поэт прятал в жестяные банки и закапывал в землю.

В 1968 году он опубликовал в газете «Красное знамя» стихотворение «Предание о чуди», после которого поэта перестали печатать, а затем в 1973 году направили в психиатрическую больницу, находившуюся в бывшем Ульяновском монастыре в Усть-Куломском районе. Он и там продолжал писать на клочках бумаги, газет, на бересте. Санитары изымали и уничтожали его работы. Восемь лет Егора Потапова держали в доме умалишенных. Два раза он убегал. Но выпустили только за год до смерти. Умер самобытный писатель в возрасте 44 лет, оставив после себя сотни стихотворений, поэм, рассказов и рисунков.

Редактором нового издания стал главный редактор детского журнала «Би кинь» Алексей Попов. Он рассказал участникам мероприятия о работе над книгой и о Егоре Потапове, с которым был лично знаком, подчеркнув, что поэт очень любил лес, поэтому много стихов посвятил теме природы. Иллюстратором книги выступила Александра Попова.

Артур АРТЕЕВ

Фото ndbmarshak.ru