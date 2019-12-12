«Звенит ручей» из прошлого

В Сыктывкаре переиздали книгу первого коми самиздатчика
Презентация книги Егора Потапова «Дзольгӧ шор» («Звенит ручей») прошла 6 декабря в Национальной детской библиотеке Коми имени Маршака.
Книга была переиздана спустя 55 лет после своего первого выхода, и в этом есть заслуга Маршаковки. В библиотеке сохранился единственный экземпляр. Редкую книгу не выдавали читателям. Понимая ее уникальность, сотрудники библиотеки ходатайствовали перед комиссией по изданию социально значимой литературы о переиздании сборника.
Ведущая презентации – библиотекарь Людмила Камбалова рассказала об авторе. Родился Егор Потапов в селе Додзь Корткеросского района в 1937 году. После окончания семилетки работал в колхозе, лесничестве и в редакции газеты «Звезда». Первая его басня была напечатана в журнале «Войвыв кодзув», когда Егору было пятнадцать лет. Он играл на гармошке и сам к нескольким своим стихам подобрал мелодию. Егор увлекался фотографированием, радиоконструированием, писал картины, собирал минералы и старинные монеты, показывал дома кино землякам.
Как-то поэт сочинил стихи на смерть коммуниста из Конго Патриса Лумумбы. Это стихотворение напечатали в районке, республиканских и союзных газетах и даже в газете французских коммунистов «Юманите». Из Парижа Потапову пришел банковский чек с гонораром.
Председатель Союза писателей Коми Елена Козлова посетовала, что большая часть творческого наследия талантливого и даровитого автора пока не издана.
В 1964 году в Сыктывкаре вышла первая и единственная его книжечка «Дзольгӧ шор», в которую вошло несколько стихотворений для детей. Но автору не понравился отбор его произведений, и с тех пор он стал издавать стихи самиздатом. Сохранился десяток его «самиздатовских» сборников – это книжки в обложках, с иллюстрациями, с указанием выходных данных и тиража из пяти экземпляров. Писал о том, что видел, чувствовал. Сам печатал на машинке, оформлял, переплетал. Всего было выпущено около тридцати самиздатовских томиков. Часть стихов поэт прятал в жестяные банки и закапывал в землю.
В 1968 году он опубликовал в газете «Красное знамя» стихотворение «Предание о чуди», после которого поэта перестали печатать, а затем в 1973 году направили в психиатрическую больницу, находившуюся в бывшем Ульяновском монастыре в Усть-Куломском районе. Он и там продолжал писать на клочках бумаги, газет, на бересте. Санитары изымали и уничтожали его работы. Восемь лет Егора Потапова держали в доме умалишенных. Два раза он убегал. Но выпустили только за год до смерти. Умер самобытный писатель в возрасте 44 лет, оставив после себя сотни стихотворений, поэм, рассказов и рисунков.
Редактором нового издания стал главный редактор детского журнала «Би кинь» Алексей Попов. Он рассказал участникам мероприятия о работе над книгой и о Егоре Потапове, с которым был лично знаком, подчеркнув, что поэт очень любил лес, поэтому много стихов посвятил теме природы. Иллюстратором книги выступила Александра Попова.
Артур АРТЕЕВ
Фото ndbmarshak.ru
Оставьте первый комментарий для "«Звенит ручей» из прошлого"