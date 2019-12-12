В Коми назовут имя лучшей бизнес-леди

Под занавес года, 22 декабря, в Сыктывкаре пройдет республиканский конкурс «Лучшая бизнес-леди».

Конкурс направлен на формирование положительного образа предпринимателя и вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность. Проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участницами конкурса станут не менее 50 женщин-собственников или женщин, занимающих руководящие должности в организациях, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства Республики Коми.

Организатор – региональный центр развития предпринимательства предложил для конкурса следующие номинации:

«Успешный стартап» – для тех, кто зарегистрировал свой бизнес после 1 января 2019 года;

«Мама-предприниматель» – для участниц, у которых есть дети в возрасте до 14 лет;

«Социальное предпринимательство» – для тех, кто осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 7 статьи 3 Закона № 209–ФЗ;

«Бьюти-бизнес» – в этой номинации могут попробовать свои силы участницы, предоставляющие услуги в одной из следующих отраслей: красота и здоровье; фотография; организация торжеств; цветы и подарки; одежда, дизайн, изделия ручной работы;

«Опытный бизнес» – если ваша история бизнеса насчитывает десять и более лет.

Заявку на участие можно заполнить в группе «Мой бизнес Коми» в социальной сети «ВКонтакте». Здесь же можно задать интересующие вопросы, связанные с конкурсом.

Конкурс пройдет 22 декабря с 11 до 18 часов на площадке «Моего бизнеса» в Сыктывкаре (ул. Ленина, 74, Дом дружбы народов). Справки по телефону 8 (800) 302-17-71.