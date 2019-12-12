Расчет родительской платы по-новому

С 1 января 2020 года в Коми изменится средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми

в государственных и муниципальных образовательных организациях. Соответствующие изменения в действующее постановление подписал первый заместитель председателя правительства – руководитель администрации главы республики Михаил Порядин. Как пояснили в региональном министерстве образования, нововведение никоим образом не ляжет новым бременем на семейные бюджеты.

– Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах в соответствии с федеральным законодательством – это не то, сколько вам начислят, а то, с какой суммы вам будут компенсировать. При повышении среднего размера увеличивается исключительно сумма, которую родители будут получать в виде компенсации, – объяснил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Руслан Ибрагимов.

Напомним, в 2019 году вырос размер компенсации на первого ребенка до 30 вместо 20 процентов, установленных ранее. Также изменена величина критерия нуждаемости с полуторного размера величины прожиточного минимума до 2,5. За второго ребенка республика возвращает 50 процентов, а за третьего и последующих детей – 70 процентов от среднего размера родительской платы.

– Очень важно, чтобы родители не путались в обилии цифр в квиточках и четко понимали, как происходит исчисление компенсации. Подробное разъяснение родителям о том, как именно происходят эти процессы, должны давать специалисты детских садов, которые непосредственно принимают документы у родителей, – подчеркнул Руслан Ибрагимов.

Расчет родительской платы за присмотр и уход за детьми, с учетом компенсации, осуществляется следующим образом: установленную администрацией муниципального района (городского округа) родительскую плату (она может зависеть от вида учреждения, режима работы и возраста ребенка) нужно умножить на количество дней посещения и вычесть средний размер родительской платы, умноженный на количество дней посещения и на размер компенсации (30, 50 или 70 процентов).

Например, первый ребенок в семье раннего дошкольного возраста (до трех лет) ходил в детский сад Сыктывкара 20 дней в течение месяца. При установленной в столице региона для этого возраста родительской плате (140 рублей в день) бухгалтерия начислит: 140х20=2800 рублей. С учетом среднего размера платы (в 2019 году – 95,5 рубля, с 2020 года вырастет до 139,5 рубля) размер компенсации составит 573 рубля (2019 год) и 837 рублей (с 1 января 2020 года). Итого в 2019 году родители заплатят 2800-573=2227 рублей, а в 2020-м с учетом повышения среднего размера платы – 1963 рубля (2800-837).

Или, допустим, второй ребенок в семье дошкольного возраста (с трех до семи лет) 20 дней ходил в детский сад Сыктывкара. В этом случае родительская плата, установленная столичной администрацией, составляет 170 рублей в день (170х20=3400 рублей). Компенсация на второго ребенка составит 955 рублей (95,5х20х50 процентов), и к оплате родители получат квиток на 2445 рублей. В 2020 году размер компенсации в указанной ситуации составит уже 1395 рублей, и заплатить родителям нужно будет 2005 рублей.

С учетом повышения среднего размера родительской платы с 1 января 2020 года компенсация за третьего ребенка трех-семи лет, который 20 дней ходил в детский сад Сыктывкара, составит 1953 рубля. В итоге родители заплатят 1447 рублей.

Галина ГАЕВА

Фото trk7.ru