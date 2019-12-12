Школьникам на практике показали «лицо терроризма»

6-7 декабря в поселке Вухтым Прилузского района состоялся третий районный слет активов старшеклассников «Равнение на Победу». В субботу почетными гостями слета стали участники клуба «Вöркань», которые провели для школьников интерактивный урок по профилактике терроризма и экстремизма с имитацией нападения боевиков. Заложником «террористов» почувствовала себя и журналист «Республики».

Перед началом показательной программы заместитель руководителя клуба «Вöркань» Максим Туманов рассказал об истории создания этой организации:

– Как команда мы собрались в 2014 году, начали с занятий страйкболом, постепенно пришли к выводу, что нужно организовать клуб. И уже в рамках клуба стали проводить начальную военную подготовку. Мы создали свою программу для детей от семи до семнадцати лет и начали целенаправленно набирать группы курсантов. В последние три года у нас уже выпускались курсанты, мы готовим как младший, так и старший состав. После окончания обучения в клубе наши курсанты получают соответствующий сертификат, который принимается к сведению военным комиссариатом при призыве на срочную воинскую службу и учитывается при назначении воинской специальности. Наши ребята сразу готовятся работать в составе групп, руководить малыми тактическими группами. Работа в команде является залогом успеха любой военной операции.

Операция по «освобождению заложника» прошла на площадке перед Вухтымской средней школой. Перед ее началом Максим Туманов предупредил, что будет вестись стрельба холостыми патронами, чтобы юные зрители не испугались. Но это известие их, похоже, только обрадовало.

Многие и понять не успели, откуда на импровизированной сцене вдруг возникли условные террористы. Появились они уже с заложником – невысокой хрупкой девушкой. «Главарь террористов», угрожая расправой с заложницей, требовал машину, самолет и беспрепятственный вылет в любую страну по его выбору. Максим Туманов, мгновенно перевоплотившийся в переговорщика, безропотно соглашался со всеми требованиями, но было видно, что он тянет время, подробно уточняя, какая требуется машина, какой самолет, отвлекая и запутывая «террористов». В это время на площадку влетела машина, из нее выскочили «спецназовцы», которые мгновенно обезвредили «моджахедов» под восторженные вопли зрителей.

Если роль «сотрудников спецназа» исполняли юные курсанты клуба «Вöркань», то нелегкая доля изображать моджахеда досталась руководителю исполкома регионального отделения организации «Офицеры России» Вадиму Давыдову. В жизни это удивительно добрый и чуткий человек, но, войдя в роль, он очень убедительно изображал хладнокровного и безжалостного террориста. Поначалу он не очень хотел играть отрицательного персонажа, но его убедили, что детям нужно показать неприглядное «лицо терроризма», а Вадим Давыдов с его даром перевоплощения способен был это сделать лучше других.

Продолжились показательные выступления в спортзале, где собрались участники слета. Гости из Сыктывкара продемонстрировали исполнение специальных комплексов упражнений с короткоствольным и длинноствольным оружием, разработанных членами клуба «Вöркань». Предложив зрителям обратить внимание на слаженность и четкость работы бойцов, Максим Туманов пояснил, что все демонстрируемые элементы применяются в тактической огневой подготовке. В целом комплекс предназначен для взаимодействия боевых групп в случае близкого огневого контакта на пересеченной местности.

Затем юные участники клуба выполнили элементы охраны vip-персоны из комплекса упражнений для тренировки телохранителей. По легенде охраняемую персону атаковали злоумышленники, но телохранители в любых условиях знали, как обеспечить безопасность подопечному. Один из охраняемых все-таки получил ранение, но телохранители, закрыв раненого собой, оперативно вынесли его из-под обстрела.

В прошлом году в программу подготовки клуба «Вöркань» ввели новый элемент – фланкировку казачьей шашкой. Ведущий подчеркнул, что упражнения с шашкой развивают предплечье и координацию движений. Но зрители убедились, что фланкировка – это еще и удивительно красивое, завораживающее зрелище. Казалось, что шашки в руках юных воспитанников клуба превратились в молнии из сверкающего металла. Школьники в зрительном зале начали аплодировать с первых секунд выступления, а после завершения хором скандировали: «Молодцы!»

– У нас каждый курсант осваивает этот вид боевого искусства, – не без гордости сообщил зрителям Максим Туманов.

Далее ведущий перешел к уроку по профилактике терроризма и экстремизма. Говорил он на понятном для детей языке, по-простому описывая вербовку террориста:

– Если молодой человек заблудился в своих идеологических посылах, то его очень быстро берут в оборот взрослые дяди, убеждая в том, что все проблемы можно решить с помощью силового воздействия на государство, то есть террора. И такой человек, окончательно запутавшись, вступает в террористические организации. Террорист – человек, который с помощью насилия заставляет государство принять какие-то политические решения, используя для этого мирных граждан. Эти граждане не умеют защищаться от террористов, не знают, как выжить, если стал заложником.

По словам Максима Туманова, первый барьер, который общество ставит на пути террористов, – обычная гражданская бдительность. Все знают, что, если в людном месте стоит бесхозная сумка, надо об этом немедленно сообщить лицам, уполномоченным принимать решения в таких ситуациях. Если дело происходит на улице, то надо звонить в полицию и службу спасения, если в организации – сообщать руководителю организации. Но мало кто следует этому правилу.

Ведущий напомнил, что каждый ребенок должен наизусть помнить телефон своих родителей, чтобы позвонить им, если случится какая-нибудь неприятность. Но практика показывает, что сейчас дети не заучивают номера мобильных телефонов родителей – ведь всегда можно найти контакт с именем «Мама» и нажать на кнопку.

– А что делать, если аккумулятор сел или телефон сломался, а родителям надо срочно позвонить? – обрисовал непростую ситуацию Максим Туманов. – Даже если кто-нибудь даст телефон, чтобы позвонить, в памяти этого телефона будет совсем другая «Мама».

Впрочем, школьники заверили, что помнят телефоны родителей наизусть.

Перед просмотром фильма о трагических событиях в средней школе Беслана, где утром 1 сентября 2004 года террористы захватили детей, их родителей и учителей в заложники, ведущий предупредил, что очень эмоциональным людям лучше покинуть зал. Две девочки вышли за дверь. Но фильм демонстрировался вовсе не для того, чтобы вызвать у зрителей эмоциональную реакцию. Цель была другая: разобрать ошибки, которые сыграли на руку террористам.

В Беслане в течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании школы более 1100 заложников в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. Заложникам, содержавшимся в спортзале, не давали не еды, ни воды. Террористы демонстративно расстреливали заложников, угрожали оставшимся в живых и унижали их.

Максим Туманов предложил задуматься о том, какие ошибки допустили жители Беслана. Первая и, возможно, основная была допущена еще до захвата школы: жители видели подозрительные машины и подозрительных людей, но не сообщили об этом спецслужбам. Если бы информация вовремя поступила в правоохранительные органы, возможно, теракт удалось бы предотвратить, или хотя бы жертв террористов было меньше.

Рассказав о допущенных в Беслане ошибках, Максим Туманов предупредил, что сейчас теория будет закрепляться практикой: в спортзал ворвутся «террористы» – и вновь предложил впечатлительным людям покинуть помещение. Выйти решился только один мальчик, остальные, похоже, с нетерпением ждали веселого приключения.

Впрочем, даже в инсценировке захвата заложников веселого было мало. Агрессивные люди с оружием, жестко отдающие команды, производили гнетущее впечатление. Хотя мальчишки в зале пытались храбриться и даже откровенно улыбались в лицо «террористам». Максим Туманов, комментировавший происходящее, объяснил, что во время захвата заложников улыбка может стоить жизни – и не только одному заложнику, но и тем, кто его окружает. Количество жертв зависит от того, насколько наглой эта улыбка покажется террористу, насколько взбесит его и несколько он захочет продемонстрировать свою власть.

Ведущий подчеркнул, что в случае захвата главная цель заложника – не демонстрировать свою храбрость и презрение к опасности, а выжить, зная, что руководство страны, сотрудники правоохранительных органов и органов специального назначения делают все возможное для освобождения людей. Чтобы дожить до спасения, надо выполнять все требования террористов и стараться не провоцировать их: даже прямой взгляд в глаза боевик может воспринять как угрозу.

Хотя все происходившее было игрой, зрители вздохнули с облегчением, когда ворвавшийся в зал «спецназ» нейтрализовал «террористов». Некоторые даже зааплодировали. Оказалось, что и это было ошибкой: после нейтрализации террористов заложники должны тихо сидеть на своем месте, пока сотрудники спецслужб не завершат необходимые мероприятия.

Журналисту «Республики» Максим Туманов рассказал, что урок по профилактике терроризма на основе событий в Беслане был разработан членами клуба «Вöркань» в рамках программы «Достойное поколение шагает по республике». План урока утвердили в антитеррористическом комитете, уже провели урок в нескольких школах. По словам представителя клуба, участники слета школьников Прилузского района оказались неплохо подготовлены к непростым вопросам и испытаниям. Иногда же школьники Коми не знают, как вести себя в случае ЧП. Например, когда речь идет о такой ситуации: под окном раздались звуки, похожие на выстрелы, – дети предлагают подбежать к окну и посмотреть, что происходит. А это изначально неверный вариант ответа.

Максим Туманов считает, что, даже проходя всевозможные курсы и тренинги по безопасности, дети, столкнувшись с каким-либо негативом в жизни, в большинстве своем теряются и не знают, как себя вести. Для обучения этому на практике и разработан интерактивный антитеррористический урок.

Воздействие этого урока на учащихся оценила директор Вухтымской средней школы Татьяна Косолапова:

– Такая практика стоит всех тех бесед, всех тех инструкций, которые мы даем детям, рассказывая о терроризме, о захвате заложников, о том, что это может произойти с каждым. Уверена, что если один раз показать и проработать так, как это сделал представитель клуба «Вöркань», то, если вдруг случится такое, дети будут действовать правильно. Меня пора-зило то, как четко было проведено это мероприятие. Самое главное, что руководитель объяснил детям все ошибки и показал, как нужно себя вести. Я думаю, что это была замечательная практика.

Высоко оценил интерактивный урок и участвовавший в работе слета руководитель регионального республиканского центра по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Дмитрий Алексеев. Он отметил, что представители клуба «Вöркань» проводят урок профессионально: чтобы дети не испугались, заранее предупреждают, что произойдет, как дальше будут развиваться события.

– Для детей это полезные знания, которые, будем верить, не пригодятся. Но, если вдруг пригодятся, дети будут знать, как себя вести. Мы с коллегами из клуба «Вöркань» проводим такие уроки на муниципальных сборах, чтобы как можно больше детей смогли познакомиться с этой практиков и рассказать о ней друзьям. Проводили в Сыктывкаре, в Усть-Куломском районе, собираемся выехать в ряд муниципальных образований, находящихся рядом с Сыктывкаром.

По мнению Дмитрия Алексеева, такую практику было бы полезно распространить по всей республике, но пока в других городах и районах нет экспертов, которые могли бы проводить подобные мероприятия.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Екатерины ПОПОНИНОЙ