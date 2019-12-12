Рецепты добрых дел

В Усинске прошла церемония награждения победителей юбилейного, XV конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. В этом году дипломы вручены 70 авторам самых интересных идей.

Лучшие из лучших

Традиционно конкурс проводился по трем номинациям: «Духовность и культура», «Спорт» и «Экология». При грантовой поддержке где-то откроют парк или музей, планетарий или кружок в школе, детском саду, оборудуют по последнему слову техники секции и классы, а значит, в двух северных регионах жизнь станет лучше и комфортнее.

Победителей поздравила заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская:

– От имени генерального директора предприятия Александра Голованева благодарю всех победителей за неравнодушие к судьбе родного края. В этом году нам было непросто, так как заявок на конкурс поступило гораздо больше, при этом серьезно улучшилось их качество. Вы лучшие из лучших, так как выдержали очень жесткую конкуренцию. Искренне поздравляю всех с победой, уверена, что вы реализуете свои проекты на достойном уровне.

В этом году наибольшее количество проектов на конкурс представил Усть-Цилемский район. В ЛУКОЙЛ-Коми было принято решение о поощрении района дополнительным грантом на реализацию проекта «Вечная слава героям» районной общественной организацией ветеранов.

– У нас идет оснащение домов культуры, мы обновили костюмы творческим коллективам, приобрели новые музыкальные инструменты, оргтехнику, и это только по учреждениям культуры, – отметила глава совета Усть-Цилемского района Надежда Воробьева. – Наши авторы проектов участвуют во всех номинациях. Этот конкурс для района – очень большая поддержка.

Руководитель районного центра досуга и кино из села Усть-Цильма Илья Попов поделился, что для сопровождения мероприятий закуплен светодиодный экран 6х4 метра, его доставили и установили при поддержке ЛУКОЙЛ-Коми. Благодаря победе в конкурсе 2019 года будет приобретена техническая станция – мощный компьютер для обработки видеофайлов, создания исторических и праздничных роликов, которые планируется транслировать на этом экране.

Секреты успеха

Помимо вручения сертификатов в рамках церемонии награждения был организован семинар для обмена мнениями о конкурсе. Евгения Лясковская обозначила основные критерии, на которые члены комиссии обращали внимание в первую очередь. Так, предпочтение отдается проектам, имеющим синергетический эффект, то есть таким, в реализации которых принимают участие сразу несколько

субъектов.

– Средства гранта не могут превышать 400 тысяч рублей, но есть такие потрясающие идеи, на реализацию которых требуется гораздо больше средств. В этом случае можно найти единомышленников и разбить проект на две-три части, каждую из них представить на конкурс отдельным проектом, – подчеркнула Евгения Лясковская.

Нередко выбор номинации тоже играет значение. Например, в 2019 году меньше всего заявок оказалось в номинации «Экология», хотя, как отметила Евгения Лясковская, для ЛУКОЙЛ-Коми эти вопросы всегда в приоритете.

Одним из десяти победителей стала Коми республиканская организация Нефтегазстройпрофсоюза. Диплом получила председатель объединенной первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» Галина Тарасова. Средства будут направлены на реализацию проекта по благоустройству сквера имени Федора Прядунова в Ухте. Памятник первому российскому нефтепромышленнику открыт при поддержке завода и ЛУКОЙЛ-Коми в октябре текущего года.

– Мы очень надеялись на победу в конкурсе, так как дело благое и касается практически каждого жителя нашего города, – отметила Галина Тарасова. – В сквере будут зоны отдыха, детские площадки, а на грант приобретут эксклюзивные скамейки.

Еще один секрет успеха – перспективы проекта. В пример заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью привела проект по проведению показательных выступлений по шорт-треку и роликобежному спорту в Сыктывкаре в 2019-2020 годах, автором которого является исполнительный директор Федерации конькобежного спорта Республики Коми Станислав

Пономарев.

– Автор проекта еще грант не реализовал, но у него уже возникли новые идеи по его дальнейшему продвижению. Будем счастливы, если это даст толчок развитию шорт-трека в республике, – заметила Евгения Лясковская.

В ответ Станислав Пономарев поделился, что результатом мероприятия должно стать открытие отделения шорт-трека в Усинске и для этого уже созданы определенные условия.

Культура души

Звучали предложения и пожелания и от победителей грантового конкурса. Авторы проектов, которые уже неоднократно становились победителями, делились опытом и результатами реализованных идей и говорили о дальнейших планах.

С особой гордостью Евгения Лясковская представила директора Дома культуры деревни Новикбож Усинского района Татьяну Викторову, которая является автором проекта по созданию музея тряпичной куклы «Акань». С 2013 года Татьяна Викторова неоднократно становилась победителем лукойловского конкурса, и сегодня о куколках из усинской глубинки знают за пределами страны.

Директор дома-интерната Нижнего Одеса Надежда Чистова – двукратный победитель конкурса. В 2017 году на средства гранта нефтяников был реализован спортивный проект, в этом году решили, что важно развивать активные и позитивные коммуникации пожилых людей и инвалидов, проживающих в учреждении.

– Поскольку я являюсь еще и главой Нижнего Одеса, могу сказать, что ЛУКОЙЛ за все эти годы в нашем небольшом поселке неоднократно принимал участие в создании благоприятной социальной среды. Практически все школы, детские сады, культурно-досуговые учреждения участвовали в этом грантовом конкурсе и побеждали. Поэтому с этой трибуны сегодня говорю спасибо от всего городского поселения, – поблагодарила Надежда Чистова.

К микрофону вышла одна из самых «мудрых» победителей. В этом году режиссер ухтинского Дворца культуры Людмила Дудина празднует 80-летний юбилей. Она смогла доказать, что почтенный возраст для создания качественного проекта не помеха. На грант она планирует издать книгу очерков о служителях Мельпомены.

Пожалуй, самым трогательным моментом стала видеоблагодарность учащихся Кожвинской школы, где на грантовые средства было установлено оборудование для лингафонного кабинета.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Фото Александра ГРЫЗЛОВА и Оксаны ДОБРОЛЮБОВОЙ