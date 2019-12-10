Михаил Шевелев: «Бизнес в самом начале похож на ребенка, за которым надо ухаживать»

Начинающие предприниматели и даже серьезные фирмы не всегда могут разобраться в перипетиях бухгалтерского дела. Помощь им готовы оказать профессионалы, специализирующиеся конкретно на бухгалтерии. Одна из таких фирм успешно работает в Сыктывкаре. Амбассадор Центра «Мой бизнес» – директор «Деловой бухгалтерии» Михаил Шевелев рассказал, что нужно для открытия собственного дела и почему в личный бизнес сложно принимать новых людей.

Михаил Шевелев мечтал о собственном деле со школьных лет, но не знал, в какую область податься. Бухгалтерией решил заняться по совету старшего товарища – опытного главбуха в крупной фирме. Еще во время учебы в университете он познакомил будущего бизнесмена с «1С Бухгалтерией», давал несложные задания и рассказывал об основах бухгалтерии для субъектов малого и среднего предпринимательства. Когда университетская теория и практика сошлись, потребовалось получить знания по ведению бизнеса. Тут ему помогло обучение по программе «Ты – предприниматель», где учат организации собственного дела.

– Тут я и понял, что можно открыть бухгалтерскую фирму, так как выполняются три условия: мне нравится этим заниматься, ко мне обращаются за советом и люди готовы платить за это, – рассказал Михаил Шевелев.

Благодаря федеральной программе «Ты – предприниматель» сыктывкарец открыл «Деловую бухгалтерию», став индивидуальным предпринимателем. Сначала работал без офиса, из дома.

– Если у тебя нет опыта ведения бизнеса и отсутствует стартовый капитал – это один из оптимальных вариантов, так как постоянные затраты приближаются к нулю и нет риска прогореть, – отметил предприниматель.

Но со временем, когда клиентская база начала расти, работа из дома стала неудобной – начались поиски первого офиса. Было страшно отдавать основную часть выручки за аренду, но и к этой ситуации Михаил Шевелев подошел как профессионал: проанализировал, что в случае неудачи ничего не теряет, а без отдельной площадки о дальнейшем развитии можно забыть. Так появился собственный небольшой офис, возник вопрос о найме сотрудников.

– Это пропасть, на одной стороне которой находится самозанятый, а на другой предприниматель. Некоторым она очень тяжело дается, так как они создали свой бизнес с нуля сами, все в нем понимают, разбираются и им придется еще кого-то к этому подпускать. Бизнес в самом начале похож на ребенка, за которым надо ухаживать, и некоторым сложно допустить к нему человека со стороны. За все время работы мы провели множество собеседований, сотрудничали с людьми на удаленке, на условиях неполного дня и на постоянной основе и поняли, что для каждого вида работ подходят все вышеперечисленные варианты, – подчеркивает Михаил Шевелев.

Поэтому сейчас в «Деловой бухгалтерии» есть все типы занятости. Благодаря электронной отчетности и интернету обслуживать клиентов удается не только в Сыктывкаре, но и в других городах Северо-Запада.

«Деловая бухгалтерия» прошла путь от «фирмы из дома» до серьезной столичной организации с охватом клиентов по Северо-Западу России. Успех компании обеспечил четкий подход, как строки «расходов» и «доходов»:

– Чтобы избавиться от страха перед открытием своего дела, нужно уменьшить степень неопределенности: понимать свои расходы и иметь базу хотя бы из потенциальных клиентов, – посоветовал Михаил Шевелев.

Статья подготовлена по материалам ИА БНК