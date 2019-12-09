KomiExpoTravel: от Маньпупунера до Греции

На туристской ярмарке презентовали путешествия, сувениры и местные достопримечательности

В Сыктывкаре завершился международный форум-выставка по туризму KomiExpoTravel. Проходила выставка три дня – с 6 по 8 декабря, два из них были посвящены презентации экскурсий, гостевых домов, санаториев, выбору лучших сувениров и лучших туроператоров.

Как и в предыдущие годы, местом демонстрации туристического потенциала Коми стал торговый центр «Июнь». Пространство между торговыми точками заняли стенды туроператоров, производителей сувениров, городов и районов, продвигающих туризм. Справа от входа на территорию KomiExpoTravel разместились гости – представители Болгарии, Греции, Сербии, Венгрии, а также Кировской, Архангельской и Вологодской областей.

Стенды сельских районов на подобных выставках-ярмарках обычно выглядят ярче, чем городские, поскольку в качестве декораций и реквизита часто используется различная деревенская утварь, тканые половики, манекены в народных костюмах. Но горожане стараются брать креативом. Смешанные эмоции у посетителей вызывало оформление стенда Печоры: над головами посетителей зависли два гигантских комара – в этом городе их действительно бывает немало, и характер у них непростой. Судя по цвету брюшка одного из комаров, он уже хорошо покушал.

Ухтинцы оформили стенд хорошо знакомым всем, кто бывал в этом городе, изображением – силуэтом головы Ленина, гигантской металлической конструкции, которая стоит на возвышенности над городом. Также на выставке можно было увидеть настольную игру «Куратов», множество самых разных сувениров, в том числе фигурки, выточенные из каменного угля, тканые пояса, плетеные туеса, вязаные свитера. В изобилии были разнообразные мыши – символ 2020 года. Желающие могли купить и съедобные сувениры – расписные пряники, чай, мед.

– А у нас даже ручной работы мыло на основе меда есть, мы его сами делаем, – рассказала администратор сыктывкарского центра традиционной медицины Маргарита Ромашко. – У нас есть своя пасека в Корткеросском районе, так что мед свой, причем с особенным вкусом, потому что ульи стоят неподалеку от малинника. Приезжают к нам из разных районов республики и из-за пределов Коми тоже – Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Перми, Кирова, даже из Франции и Германии.

Коми ремесленная палата брала разнообразием: привезли на ярмарку практически все, что только производят местные мастера, – рукавицы, сумки, косметички, половики, берестяную и керамическую посуду, сувенирные тарелки и магниты. В порядке дружеского обмена захватили с собой и сувенирную продукцию мастеров из НАО, ХМАО, Пермского края. По словам мастерицы Татьяны Костаревой, посетители в основном интересовались традиционными куклами-«северяночками» из меха, берестой, разными изделиями с коми орнаментом.

За последние годы, наверное, ни одна выставка или ярмарка, где были бы представлены сувениры или продвигались туристические маршруты, не обходится без прилузской пары – Александры и Олега Никулиных. Они и мастера народных промыслов, и организаторы, участники разных интересных проектов в Прилузье. Олег Никулин возглавляет районный центр изобразительного искусства и прикладного творчества, активно продвигает отдых в этнотуристическом парке в деревне Тарачево.

– Каждый раз привозим паренчу из морковки, свеклы, уж столько лет у нас ее пробуют, хвалят, а на этой выставке впервые начали покупать. Распробовали наконец, – рассказал Олег Никулин. – И на наши турмаршруты, событийные мероприятия тоже стали обращать внимание, приезжать. И кировские туроператоры нами заинтересовались. Так что польза от участия в выставке явно есть. 20 июня следующего года всех ждем к нам в Тарачево на фестиваль коми культур. Обещаем вкусную уху, чай и много интересного. А в сентябре в Тарачево соберутся барды. Ну и, конечно, 12 июня в районе пройдет праздник «Луза дорса гаж».

Руководитель туристического центра «Счастливая жизнь» Инга Усачева рассказала, что в этом году начала осваивать новые для себя направления: это Инта – праздник оленеводов, а также Удора, где знакомит жителей Коми и гостей республики с бытом деревень Сельыб и Елькыб. Правда, в эти деревни организует туры только зимой, из-за качества удорских дорог туристы поневоле могут задержаться в районе куда дольше, чем хотели. А учитывая, что у местных жителей наибольшим спросом, если речь идет о внутреннем туризме, пользуются туры выходного дня, то такие накладки нежелательны. Приезжие из других регионов тоже часто рассчитывают на короткие туры, плохо представляя расстояния, – хотят, чтобы за два-три дня их свозили и в Воркуту, и на Маньпупунер, и в «Югыд ва», и еще много чего показали.

Территорию, отведенную на выставке кировчанам, можно было узнать, даже не читая надписи на стендах: по этой части торгового центра ходили девушки в костюмах, стилизованных под одеяния дымковских глиняных барышень, зазывали поучаствовать в мастер-классах, приобрести сувениры, вытащить бумажку с предсказанием. Пожалуй, это оказалась самая интересная часть выставки для сыктывкарских мальчишек: во-первых, один из кировчан демонстрировал огнестрельное оружие, учил его собирать и разбирать, рассказывал об истории той или иной винтовки, автомата. Во-вторых, неподалеку в стеклянной пирамиде бился с невидимым врагом 3D-воин в древнерусском боевом облачении. Из-за повышенного детского внимания стекло пирамиды было густо испещрено отпечатками пальцев.

Гостья с Вятки, из поселка Даровской, Вера Одегова в Коми приехала впервые, привезла с собой бондарные изделия и мед – у них с мужем мастерская и пасека. А кроме того – небольшой гостевой дом прямо при пасеке, для отдыха и апитерапии. Одно из помещений расположено прямо над ульями, говорят, воздух там из-за этого особенный, лечебный.

– Далеко до вас добираться, восемь с лишним часов ехали. Но я не жалею, очень интересно здесь оказалось, новые полезные знакомства завела, – рассказала кировчанка.

Заодно на выставке Вера Одегова презентовала музей в Даровском, показывала обрядовых кукол, изготовленных местной мастерицей.

В заключительный день выставки, перед самым ее закрытием, прошел розыгрыш призов среди посетителей. В лотерее приняли участие 460 человек. Главными призами стали путевка в санаторий «Лесная новь» и тур на Маньпупунер.

Также в воскресенье ближе к вечеру подвели итоги конкурса на лучший туристический сувенир. Лучшим этносувениром признали «Северного оленя» от Алексея Мишарина, лучшим муниципальным сувениром – «Счастливую семью» кукол в национальных костюмах от Нины Иевлевой, представлявшей музей истории и культуры Сысольского района, лучшим сувениром региона – футболку «Komi Republik» от индивидуальной предпринимательницы Екатерины Шеффер. Магнит «Живой воздух» (в честь одноименного фестиваля) от Натальи Бережной сочли лучшим сувениром событийного мероприятия, она же была отмечена за лучший музейный сувенир – деревянный велосипед, а центр народных ремесел «Зарань» получил награду за лучший сувенир-игрушку. Лучшей идеей сувенира стала настольная игра «Шахта» от Дмитрия Махова, а лучшей линейкой сувениров – работы от Коми республиканской типографии, посвященные легендам и кухне финно-угорских народов. В дополнительной гастрономической номинации сувенирного конкурса наградили предпринимателя Дмитрия Степанова за клюкву в сахаре.

По традиции назвали лидеров туриндустрии Коми в этом году. Ими стали ООО «Хорс» (лучший турпродукт), ИП Сидоров с хостелом «Удобный район» (лучший startup в сфере гостеприимства), Дина Чупрова и Владимир Данько (за вклад в развитие внутреннего и въездного туризма), администрация Инты (за лучшую муниципальную практику в сфере развития внутреннего и въездного туризма), МУК «Районный центр ИИ и ПТ» при главе Прилузского района (лучший музейный проект в сфере туризма), национальный парк «Югыд ва» (лучший туристский информационный центр), ООО «Северный Урал» (лучший социальный проект по туризму).

Анна ПОТЕХИНА

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