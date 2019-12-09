Ветслужба обновляет оборудование

В этом году более 12 миллионов рублей в Коми направлено на нужды ветеринарной службы: закупку оборудования, машин, ремонт зданий. Об этом рассказал на заседании правительства республики министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

Основная часть средств пошла на обновление ветеринарной лаборатории, закуплено 18 наименований оборудования, что позволило проводить исследования быстрее и точнее. Кроме того, современная техника полностью автоматизирована, это упрощает работу специалистов и исключает «человеческий фактор». Больше пяти миллионов рублей потратили на закупку новых автомобилей для районных ветеринарных станций. Ведется ремонт зданий и сооружений, принадлежащих ветеринарной службе. По словам Анатолия Князева, до конца года на эти цели планируется израсходовать более 1,7 миллиона рублей. Вместе с тем министр отметил, что потребность в дополнительном финансировании ветеринарной службы в Коми сейчас составляет больше 26 миллионов рублей, потребности все те же – нужно дальше обновлять оборудование, автопарк, проводить текущий и капитальный ремонт.

Главная цель в работе ветеринарной службы – не допустить проникновения в регион опасных болезней, в том числе общих для человека и животных, а если такое произошло – не дать им развиться в эпидемии. Министр отметил, что ветеринарные специалисты успешно с этим справляются, за последние четыре года возникновения таких болезней в Коми не зафиксировано. В то время как во многих регионах России, в том числе и соседних, такие ситуации не редки. Были вспышки бешенства, птичьего гриппа, африканской чумы свиней. В Кургане, например, по этой причине пришлось ликвидировать свинокомплекс на 25 тысяч голов.

– В соседнем регионе в 2016 году была вспышка сибирской язвы в оленеводческих хозяйствах. Мы под это не попали, поскольку вовремя проводим профилактику, прививаем всех оленей. Соседи отошли от прививок, сказали, что они болеть не будут, а вышло вот так, – рассказал Анатолий Князев. – В некоторых регионах поголовье коров заражено лейкозом, и это очень плохо, молоко от них пригодно для употребления, но после определенной обработки. А мы в Коми искоренили лейкоз коров давно, они чистые абсолютно.

Министр отметил высокий профессионализм специалистов из Коми, которых регулярно приглашают в соседние регионы для обучающих семинаров. Хорошо налажено взаимодействие с ветеринарными службами тех субъектов России, откуда в Коми поступают грузы, вместе с которыми в республику могут прибыть опасные заболевания. Благодаря информации, получаемой от коллег из других регионов, такие происшествия удалось предотвратить.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru